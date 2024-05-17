網購調查！Z世代成預購主流　hololive兔田佩克拉創2060萬交易額

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露天市集總經理曾薰儀表示，傳統電商追求快速到貨與價格折扣，但在市場的另一端，有愈來愈多的商品是快不得，需要預訂、歷經較長的等待期。而預購市場對於銷售方而言，除降低庫存風險外，更能提前確保收現金流。對消費者來說，更有「確保獲得稀缺品」、「享有早鳥價」、「不必等上市才搶貨」3大好處。
根據露天近期數據觀察，預購交易額於 2024年Q1 較同期成長率達20.9%，有趣的是，Ｚ世代年輕人的預購消費金額接近Y世代，2023年人均累計消費金額已達1萬3502元，最常購買的商品包含限量球鞋、Vtuber與動漫周邊、明星偶像周邊商品，顯示Ｚ世代只要真心喜歡就捨得花的特性。預測隨Z世代消費能力的逐年提升，預購市場將有高度成長性。
而2023 年的最高交易額預購商品榜上，最受歡迎的預購商品是「hololive兔田佩克拉」，由日本百年人形玩偶老舖吉德和Design COCO合作推出，僅單一商品即創造了約 2060萬的交易總額，由此可見預購商品的專屬魅力。
「預購&蒐藏市場」新登場 號召大學生體驗預購首購
露天市集日前宣布推出「預購&蒐藏市場」服務，募集各類預購商品與服務，包含3C電玩、動漫收藏、潮牌服飾、定製服務、農特產品等，目前在線預購商品已達88萬品，預購店家數多達6500間，同時有「預購暢銷排行榜」和「新鮮登場」，以及「預購行事曆」功能，讓消費者不錯過心儀預購商品。