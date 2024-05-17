去年買房首購族、轉貸購屋貸款怎抵稅？申報條件、準備文件一次看

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財政部表示，列舉購屋借款利息必須是納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬登記所有，同時，課稅年度在該地址已經辦妥戶籍登記，用以自住使用，沒有對外出租或是供營業、執行業務使用，就可以列舉利息折抵稅。每一申報戶以1屋為限，扣除額度為減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，才可以申報，每一申報戶的申報上限為30萬元。
財政部舉例表示，甲君在去年度自用住宅借款利息支出18萬元，但也有儲蓄投資特別扣除額10萬元，那麼甲君可扣除利息支出為兩者相減，剩下8萬元，所以僅可以申報8萬元列舉扣除額。
此外，財政部提醒，民眾要記得檢附當年度支付利息的繳息清單正本，繳息清單上若沒有抵押房屋坐落地址或借款用途，就必須由納稅義務人自己簽章補填，以憑核認。但如果是用修繕貸款、消費性貸款名義借款，借款用途確實是用在購買自用住宅，就必須附上所有權狀影本、借款契約影本、建築物登記簿謄本等文件。
財政部指出，如果民眾有改向另一家金融機構貸款，償還原本的購屋貸款，在原來貸款還沒還清的額度內支付的利息，也可以核實減除。不過要檢附轉貸相關證明文件，像是原始貸款餘額證明書、清償證明書、新的借款契約書、建物異動索引含轉貸或換約前後資料等，以憑核認。
舉例來說，如果甲向A銀行貸款尚有98萬元本金未還，今年改向B銀行貸款150萬元來還A銀行，那麼甲雖貸款150萬元還A銀行，但也只能就原先剩下的98萬元部分繳的利息可以扣除。
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