碧潭水舞季今晚開幕！直播優人神鼓這裡看　竹子湖繡球花季登場

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今年最大亮點是，特別邀約具臺灣品牌代表的國際級表演團體「優人神鼓」以人水共舞模式進行開幕演出，融合強而有力的武術，搭配飛濺水花及磅礡鼓聲創造絕然不同且震撼人心的展演，揭開2024年碧潭水舞序幕。而展演期間周末假期及端午連假，還有期間限定由「優人神鼓」的年輕學子所組成的「青年優人」以人水共舞型式進行演出。今晚開幕時間為18:45，無法到現場的人也可從「新北旅客（按此）」臉書觀看線上直播。
「優人神鼓」以武術、舞蹈表演，揉合萬馬奔騰雄壯鼓聲，搭配躍動搖擺水舞，建構嶄新磅礡多層次的水舞秀，強勁的精神也象徵著新北城市的韌性，也象徵新北市更精彩、耀眼的未來。今年新北市與台北市一起攜手合作施放煙火，共同點亮大台北夜空，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個星期三晚間8點施放，每次長達300秒精彩煙火，搭配水舞表演，一同感受天空和水面交織的絢麗景色。第二波煙火定在8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，和煙火構成絕美畫面，千萬不能錯過。。
2024碧潭水舞季活動也在新店碧潭景點舉辦數位集章活動，自5月18日起，走訪新店碧潭景點、商圈、特色店鋪，並以手機相機掃描QR code即可集點，集滿10點即可兌換碧潭特色香水吊卡及特約商店抵用券。
水舞季活動：
日期：5月17日～8月31日
時間：每晚18:30至21:00，每半小時演出1次，每晚6場，將有2首各5分鐘的精彩曲目交錯演出。
碧潭煙火：
第一波
日期：5月29日、6月5日及6月12日。
時間連續三個星期三晚間8點施放，每次長達300秒精彩煙火，搭配水舞表演。
第二波
日期：8月14日及8月21日
時間：晚上20:00施放，水舞結合巨型水上地景裝置。
優人神鼓：
日期：5月17日～5月16日週末與端午連假
時間：晚上19:00，其中5月17日開幕日為18:45。
另外，陽明山「竹子湖繡球花季」也從即日起正式開跑，一路至6月23日為止，目前竹子湖各大農園整體花況約5-6成，北市府產業局表示，繡球花圓滿的花形深受大家喜愛，由於竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，正適合繡球花栽培，各農園種植的繡球花品種多樣，種植環境也展現不同景觀特色，包含花牆、花海及梯田等不同風貌，形成繽紛富層次感的繡球花海。
為推廣竹子湖休閒農業及花卉產業發展，產業局輔導多家農園獲選台灣休閒農業發展協會特色農業旅遊場域認證，在地的竹子湖農園也發揮創意打造各具特色的地景藝術，竹子湖繡球花季延續今年海芋季主題，推出「芋見小時候」為花季主題風格，掀起懷舊、童趣風，吸引民眾拍照，成為打卡熱點。
2024竹子湖繡球花季活動即日起至6月23日，並有各系列活動，例如郊外踏青「微出遊」活動，於每周二及周四民眾可報名參加竹子湖深度體驗初夏繡球花農遊之旅，每人600元，十人成團，可電洽北投區農會推廣部報名；此外，為增加在地農民展售機會，6月8-10日端午連假期間更有規劃熱鬧的「巴島柑嬤店」市集，現場不僅有豐富的特色農特產，還有胖卡車販售多樣美食；5月25日、6月8日、6月10日還有印卡讚活動。