名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國「3特色」：紅綠燈可能會騙人

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大家都知道谷很塞車，但很多人沒有具體的概念。之前我在其他文章中已經介紹過了，大家可以去看看。簡單說，曼谷不管去哪裡，都至少需要半小時，有段距離就要一小時，去郊區可能要兩小時。以台北來說，郊區的概念相當於從市中心到淡水。
塞車的原因其實有很多，其中一個原因就是紅綠燈。對外國人來說，有倒數計時的紅綠燈很特別，因為你可以知道還要等多久。這樣你可以利用時間吃東西、工作、看書、化妝、換衣服，甚至小睡一下。我真的有過在車裡小睡的經歷，但需要設定鬧鐘。那麼，紅燈要多久才可以小睡一下呢？有些紅綠燈的紅燈時間非常長，達到300秒（5分鐘）。你覺得5分鐘已經很長了，但看到綠燈只有15秒，會更崩潰。這樣的紅綠燈不是每個都這樣，但只要遇到一次就夠讓人印象深刻了。
更有趣的是，當你期待紅燈結束時，有時候它並不會變綠燈，300秒可能只是騙你的。有時需要等兩輪才輪到你。希望這些信息能幫助你更好地理解曼谷的交通情況。
第二個話題：便利店的狗
去過泰國的人應該會注意到便利店前的流浪狗老大。牠們會睡在便利店前面，有時是一隻，有時是一群。這群可愛的狗狗為什麼會聚集在便利店前呢？原因很簡單，泰國天氣很熱，便利店進進出出的人帶來的冷氣讓牠們感到涼爽。裝可憐的時候還會讓人們給牠們食物。泰國便利店裡有很多必吃的東西，比如香腸、熱狗、烤三明治，食物這麼多，對流浪狗來說，不睡在這裡還當什麼狗呢？
但是，你也要小心。有時候，你根本不知道牠們的意思，是要讓你過去，還是阻止你。這個時候要特別小心，因為泰國有狂犬病。很多時候，我們會選擇放棄進便利店，讓狗狗們安靜地睡覺。
第三個話：情侶的熱戀期
泰語中的一個詞，用來形容情人的熱戀期。熱戀期這個概念大家應該都知道，就是剛開始交往的三到六個月，那段時間一切都很美好，世界都是粉紅色的，做什麼都加分。但你們知道嗎？泰語中形容熱戀期的詞和電信行的「優惠期」是用同一個詞。
我們得回到十幾年前，那時大家剛開始使用手機。當時，泰國很流行的手機是 Nokia 3310。那時候，電信行競爭非常激烈，推出了各種優惠套餐，比如凌晨五點到下午五點免費通話，或者晚上幾點到幾點前幾分鐘免費。這些優惠套餐通常會維持三個月或六個月，之後就會恢復到普通價格。
這是不是讓你想起了什麼？沒錯，就像愛情一樣，前幾個月非常甜蜜，無論多遠多晚都沒問題，願意付出一切。手機優惠也是這樣，想打多少就打多少。但過了這段時間，一切就恢復了正常。因此，泰國人會說，「優惠過期了嗎？」意思就是熱戀期結束了。
這個有趣的語言現象讓人不禁莞爾，也展現了泰國文化中對愛情和生活的獨特觀察。希望這些有趣的小故事能讓大家對泰國有更多了解。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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