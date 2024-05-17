英特爾CEO季辛格公開信曝！目標2030年前全球5成半導體在歐美生產

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他指出《2023-2024年英特爾企業責任報告》呈現英特爾透過「RISE」策略取得的傲人成績，基於英特爾成員的技術、專業與熱忱，英特爾致力於創造一個更負責任、包容，以及永續發展的世界。
季辛格進一步說明報告重點內容包含打造史上最永續的晶圓代工、不畏未來劇變的供應鏈、建立開放式生態系、在所有業務中堅持高道德標準。
他表示，在生活各方面都邁向數位化的趨勢之下，AI時代蓬勃發展，為迎接AI時代的來臨，英特爾推出全球首次專為AI時代設計的系統級晶圓代工服務，並以永續發展作為建構的核心。以2023年為例，統計顯示英特爾在全球代工服務中，再生能源電力的使用率高達99%，同時也與供應商、客戶和同業合作，開發下一代的永續製程和產品。
近年，諸多事件凸顯全球供應鏈的脆弱，不僅導致半導體嚴重短缺，更對經濟造成重大衝擊。英特爾透過積極投資盼能改變現狀，並設立至2030年前，全球50%的半導體於美國、歐洲生產的目標。
當人們能在開放透明的環境中攜手合作，創新才能蓬勃發展。開放式生態系是英特爾的基礎，也是英特爾發起首屆全球半導體產業永續發展高峰會的原因。秉持此信念，英特爾持續推動運算民主化、取得新突破，以及提升合作夥伴、開發人員和客戶生產力。英特爾的付出也獲得歷史性的進展，從促進和保障人權的負責任的AI（Responsible AI）到分散式雲端運算，英特爾的「AI無所不在」正引領AI PC時代的到來。
作為全球規模數一數二的半導體設計和製造商之一，英特爾具有特殊優勢，能夠在價值鏈上下游發揮積極影響力。英特爾積極履行義務，包括倡導負責任的礦產採購、提倡人權，以及將英特爾對多元和包容的承諾，延伸至供應商，同時大力投資人才培育，以在AI時代蓬勃發展。
整體而言，英特爾的進步將為更美好的未來鋪路。雖然目前仍有許多工作待完成以實現目標，然而，對英特爾而言，這是打造一個更負責任、永續和包容世界的巨大機會。英特爾認為，未來許多關鍵工作都將由英特爾領導，英特爾長期秉持樂觀精神，不僅為英特爾奠定堅實基礎，更使英特爾向成功邁進。