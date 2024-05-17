加拿大聲樂老師看楊丞琳《歌手》演出 表情微妙點評：中國小甜甜
楊丞琳日前參加中國實境節目《歌手2024》，演唱成名曲〈帶我走〉時在高音部分疑似大翻車，播出後引發不少歌迷討論。時常在YouTube頻道拍攝「Reaction」的加拿大籍聲樂老師Rozette，在看楊丞琳演唱時的表現時多次露出微妙表情，評論楊丞琳像是：「中國版小甜甜布蘭妮（Britney Spears）。」
記者張一笙／綜合報導
Rozette表示：「楊丞琳的習慣讓她看起來像中國版小甜甜，因為她唱歌都用夾的。」並且當場示範楊丞琳的「夾子音」跟她認為正常的唱法之間的差異。Rozette也說楊丞琳在結尾的高音時，處理上有點馬虎，並提到不論現場有沒有修音，都不會改變她對楊丞琳這場演出後的看法。
Rozette提到2點原因：「一是我對她的聲線塑造並不喜歡（聲音都夾著），二是我不認為她有做任何能替〈帶我走〉這首歌加分或減分的地方。」並直指楊丞琳的聲線，既沒有靈活度，也沒有細節。
不過Rozette也提到，其實楊丞琳在節目上並沒有到翻車的地步，這樣的表演對楊丞琳來說就是中規中矩的表現，似乎隱約表示楊丞琳已經發揮到她應有的歌唱實力。Rozette認為楊丞琳在刻意塑造一種聲音，如果作為教練，她會在幫歌手輔導時，傾向要求他們展示最真實的歌聲，不過Rozette也認為，對於一個功成名就的藝人來說，要求他們改唱法，會讓歌手感到極度不適。
不少粉絲看完Rozette的講評，紛紛留言表示：「雖然不認識這位老師，但她輕鬆點出甚至復刻了歌手唱腔，真的令人敬佩不已」、「老師在評論楊丞琳的歌唱習慣完全正中下懷！超準」、「老師有時不好意思講得太直接，大家看她的表情猜就好了」、「她模仿夾子音那邊超好笑」、「看到老師這樣評價楊丞琳我就放心了，我覺得老師可以說更多」、「被模仿楊丞琳那段戳到笑穴」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道