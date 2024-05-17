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葉君璋稱讚黃勇傳是好選手！味全龍是否吸收需評估　名球評這樣說

統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，味全龍隊總教練葉君璋表示，他是好選手，會請球團評估。（圖／統一獅隊提供）
統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，味全龍隊總教練葉君璋表示，他是好選手，會請球團評估。（圖／統一獅隊提供）

記者吳政紘/綜合報導

前統一7-ELEVEn獅隊選手黃勇傳，15日因為財務問題和球隊請假，卻未在期限內歸隊遭到開除，統一獅隊也在昨（16）日提出合約讓渡，有興趣的球隊可以在23日下午5點前申請，不過今（17）日味全龍總教練葉君璋17日受訪時表示，黃勇傳是一位很好的球員，未來是否吸收進入球隊，還需要再多方評估。而名球評「東哥」黃忠義則表示，「黃勇傳的確是好選手，但因為牽扯債務問題，各隊要吸收，可能要多方打聽，可能性不大。」

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味全龍隊今天傳出內野手張政禹因膝蓋十字韌帶撕裂傷，目前不用開刀，但是需要時間復原，所以先下二軍，但龍隊是否會吸收黃勇傳，除了要看一、二軍戰力外，也要評估黃勇傳場外的狀況。

黃勇傳曾是獅隊未來希望　卻因債務問題遭開除

現年20歲的黃勇傳，是2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名，簽約金高達500萬元，也是看好他的身手，沒想到才短短2年時間就被開除。

據了解，黃勇傳不但有債務問題，球隊間也有很多選手曾被他借款，但是因為債務問題嚴重，所以黃勇傳並未現身。

而日前黃勇傳在母親節前夕，現身在宜蘭羅東申辦2組門號，一度還吸引不少球迷留言，「只有勇傳，沒有距離」等，但該門市之後也火速刪文。

借貸問題嚴重　黃忠義認為回職棒機會不大

黃忠義過去也是職棒球員，還多次拿到金手套、最佳九人等獎項，他透露，「球員間互相借點小錢是會發生的事。」，尤其球員長期相處，都跟家人一樣。

不過他也曾遇過有球員跟他借款，最後被球隊釋出，還好他也跟公司反應，最後還是有拿回到一些款項。

黃忠義表示，過去因為職棒發生太多假球案等事件，各球團在處理借貸的關係等問題，加上不少優秀球員每年都會進入職棒，若不好好珍惜環境，很可能一下子就被釋出，尤其年輕球員最需要小心，他說：「我認為各隊要評估，吸收他的機會不大。」

年輕球員理財觀念薄弱　黃忠義提醒要小心

黃勇傳若沒有因為借貸關係異常，或是「曠職」報到未到，原本未來是獅隊內野希望，黃忠義說：「他起碼可以打10年以上」，這樣讓球團可以選秀找更多位置的好手，不過球團忍痛殺出，應該也是無可奈何。

黃忠義說：「他發生這樣的事，也不能怪他，可能社會歷練不夠，未來各球隊要多增加金錢管理的課程」，也才能避免相關情事再度發生。

▲黃勇傳簽約金500萬元，卻被統一獅隊開除，經紀公司也證實他的財務狀況不佳，味全龍還要評估。（圖／統一獅隊提供）
▲黃勇傳簽約金500萬元，卻被統一獅隊開除，經紀公司也證實他的財務狀況不佳，味全龍還要評估。（圖／統一獅隊提供）
黃勇傳小檔案：


綽號：企鵝


出生日期：2004年03月12日（20歲）


身高體重：172公分、83公斤


投打習慣：右投左打


守備位置：內野手


出生地點：中華民國臺灣省彰化縣


所屬族裔：布農族


最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校


職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名


簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）


職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）


經歷：


彰化縣東山國小少棒隊


桃園市新明國中青少棒隊


桃園市平鎮高中青棒隊


中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

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