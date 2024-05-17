葉君璋稱讚黃勇傳是好選手！味全龍是否吸收需評估　名球評這樣說

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黃勇傳曾是獅隊未來希望 卻因債務問題遭開除
現年20歲的黃勇傳，是2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名，簽約金高達500萬元，也是看好他的身手，沒想到才短短2年時間就被開除。
據了解，黃勇傳不但有債務問題，球隊間也有很多選手曾被他借款，但是因為債務問題嚴重，所以黃勇傳並未現身。
而日前黃勇傳在母親節前夕，現身在宜蘭羅東申辦2組門號，一度還吸引不少球迷留言，「只有勇傳，沒有距離」等，但該門市之後也火速刪文。
借貸問題嚴重 黃忠義認為回職棒機會不大
黃忠義過去也是職棒球員，還多次拿到金手套、最佳九人等獎項，他透露，「球員間互相借點小錢是會發生的事。」，尤其球員長期相處，都跟家人一樣。
不過他也曾遇過有球員跟他借款，最後被球隊釋出，還好他也跟公司反應，最後還是有拿回到一些款項。
黃忠義表示，過去因為職棒發生太多假球案等事件，各球團在處理借貸的關係等問題，加上不少優秀球員每年都會進入職棒，若不好好珍惜環境，很可能一下子就被釋出，尤其年輕球員最需要小心，他說：「我認為各隊要評估，吸收他的機會不大。」
年輕球員理財觀念薄弱 黃忠義提醒要小心
黃勇傳若沒有因為借貸關係異常，或是「曠職」報到未到，原本未來是獅隊內野希望，黃忠義說：「他起碼可以打10年以上」，這樣讓球團可以選秀找更多位置的好手，不過球團忍痛殺出，應該也是無可奈何。
黃忠義說：「他發生這樣的事，也不能怪他，可能社會歷練不夠，未來各球隊要多增加金錢管理的課程」，也才能避免相關情事再度發生。
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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