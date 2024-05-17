葉君璋稱讚黃勇傳是好選手！味全龍是否吸收需評估　名球評這樣說

綽號：企鵝出生日期：2004年03月12日（20歲）身高體重：172公分、83公斤投打習慣：右投左打守備位置：內野手出生地點：中華民國臺灣省彰化縣所屬族裔：布農族最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）彰化縣東山國小少棒隊桃園市新明國中青少棒隊桃園市平鎮高中青棒隊中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）