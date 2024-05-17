影／大谷翔平是超級暖男！驚喜現身讓病童不敢置信　還送簽名球衣

「女人生子才有價值」泰勒絲男友隊友遭炎上！超過10萬人連署開除

▲NFL堪薩斯酋長隊踢球員Harrison Butker歧視言論遭炎上，他正是泰勒絲（Taylor Swift）男友Travis Kelce的隊友。（圖／取自X）
▲NFL堪薩斯酋長隊踢球員Harrison Butker歧視言論遭炎上，他正是泰勒絲（Taylor Swift）男友Travis Kelce的隊友。（圖／取自X）

記者路皓惟/綜合報導

NFL國家美式足球聯盟堪薩斯城酋長隊踢球員Harrison Butker，在畢業典禮的演講引發爭議！這名遭到炎上的球員，正是泰勒絲（Taylor Swift）男友Travis Kelce的隊友。Butker在演講中建議女性比起追求職業生涯，透過結婚生子會更有成就感，並且還引用泰勒絲歌曲《Bejeweled》的歌詞，來批評天主教神父，讓球團和NFL聯盟陷入公關危機，已超過10萬人連署要求球隊開除他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Butker性別歧視言論　引用泰勒絲歌詞遭炎上

Butker在堪薩斯州艾奇遜本篤會學院的進行畢業演講，暗示女性在家庭中的成就比任何學術或職業目標都更有價值，並讚揚了他的妻子Isabelle，稱她的生活在開始履行妻子和母親的職責後才展現價值。

Butker這番言論引發大量批評，《堪薩斯城星報》專欄作家Sam McDowell指出，女性朋友在這場畢業典禮上並未獲得應有的榮譽，反而被迫聽他宣揚家庭主婦的角色。

此外，Butker還引用了Swift的歌曲《Bejeweled》的歌詞，批評天主教神父過於迎合教區居民的感受，「就像我隊友女友所說的：『親不敬，熟生蔑（Familiarity breeds contempt）』」，也引起了許多泰勒絲粉絲的不滿。

目前泰勒絲正與酋長隊球星Kelce交往，泰勒絲也經常出現在酋長隊的比賽中。今年初NFL超級盃，泰勒絲在結束日本東京巡迴演唱會後，立刻搭乘私人飛機趕回拉斯維加斯，經過12小時、5700英里的距離，成功在超級盃開賽前趕，見證男友拿下冠軍。

▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）見證男友Kelce超級盃奪冠，兩人賽後在球場中央擁吻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）見證男友Kelce超級盃奪冠，兩人賽後在球場中央擁吻。（圖／美聯社／達志影像）
NFL和GLAAD發表聲明　致力於多元包容性

NFL發表聲明，強調Butker的言論不代表聯盟立場，Jonathan Beane表示：「Butker是以個人身份發表演講，他的觀點不代表NFL作為一個聯盟的立場，NFL堅定致力於成為具包容性的組織，這將使我們的聯盟更加強大。」

GLAAD（同性戀者反詆毀聯盟）也發表聲明，稱Butker的演講「明顯失言」，與美國人對驕傲、LGBTQ群體和女性的看法嚴重脫節」。至於酋長球團則尚未公開回應。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

超級盃／泰勒絲為愛飛行！從日本趕回美國　現身替男友Kelce加油

泰勒絲見證男友Kelce超級盃奪冠激情擁吻！情侶一週內達人生巔峰

泰勒絲的「13」定律發威！超級盃酋長奪冠神秘巧合　連球迷都嚇到

巨人交流賽非國際賽！遠雄質疑北市府認定模糊：把棒球賽當泰勒絲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載