「女人生子才有價值」泰勒絲男友隊友遭炎上！超過10萬人連署開除

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Butker在堪薩斯州艾奇遜本篤會學院的進行畢業演講，暗示女性在家庭中的成就比任何學術或職業目標都更有價值，並讚揚了他的妻子Isabelle，稱她的生活在開始履行妻子和母親的職責後才展現價值。
Butker這番言論引發大量批評，《堪薩斯城星報》專欄作家Sam McDowell指出，女性朋友在這場畢業典禮上並未獲得應有的榮譽，反而被迫聽他宣揚家庭主婦的角色。
此外，Butker還引用了Swift的歌曲《Bejeweled》的歌詞，批評天主教神父過於迎合教區居民的感受，「就像我隊友女友所說的：『親不敬，熟生蔑（Familiarity breeds contempt）』」，也引起了許多泰勒絲粉絲的不滿。
目前泰勒絲正與酋長隊球星Kelce交往，泰勒絲也經常出現在酋長隊的比賽中。今年初NFL超級盃，泰勒絲在結束日本東京巡迴演唱會後，立刻搭乘私人飛機趕回拉斯維加斯，經過12小時、5700英里的距離，成功在超級盃開賽前趕，見證男友拿下冠軍。
NFL和GLAAD發表聲明 致力於多元包容性
NFL發表聲明，強調Butker的言論不代表聯盟立場，Jonathan Beane表示：「Butker是以個人身份發表演講，他的觀點不代表NFL作為一個聯盟的立場，NFL堅定致力於成為具包容性的組織，這將使我們的聯盟更加強大。」
GLAAD（同性戀者反詆毀聯盟）也發表聲明，稱Butker的演講「明顯失言」，與美國人對驕傲、LGBTQ群體和女性的看法嚴重脫節」。至於酋長球團則尚未公開回應。
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