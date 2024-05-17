趙娟週自認特質是「可愛」！比較台、韓啦啦隊異同：台灣像一家人
P. LEAGUE+桃園璞園領航猿在季後賽開打之前，搶先宣布有「蔚山Irene」稱號的韓國啦啦隊新星趙娟週正式加入Pilots Crew啦啦隊，為球隊應援提振士氣。在受訪時趙娟週表示自己比起其他來台發展的韓國啦啦隊，自己的最棒的特質是可愛，至於為何會選擇來台灣發展？趙娟週表示，去年因為樂天桃猿有邀請自己來台參加活動，從中感受到台灣人的熱情，因此也產生了來台灣發展當啦啦隊的想法。
記者黃建霖/臺北報導
領航猿在16日宣布趙娟週將加盟領航猿成為「Pilots Crew」的一員，她因神似K-POP女團「Red Velvet」的隊長Irene，因此被韓國粉絲封為「啦啦隊的Irene」。趙娟週高中時就出道，成為啦啦隊的一員，去年曾與樂天巨人一同來台參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》。
自認特質是可愛 趙娟週：台灣啦啦隊大家像一家人
趙娟週與目前來台灣的安芝儇、朴旻曙、李晧禎、南珉貞等人同屬韓國經紀公司「2S娛樂」，比起這些來台的「前輩」，趙娟週認為她也有自己的特色，而最棒的特質就是「可愛」，也希望可以有機會可以在台灣展現出自己的魅力給大家。
而談到台、韓啦啦隊文化有何不同？她表示：「在韓國的話職業運動會以選手或球團作為主要的部分，在台灣的話賽事中間會穿插啦啦隊跟觀眾互動的部分，大家像一家人，比較親近有趣。」
因《體能之巔：百人大挑戰》爆紅 在路上不斷被人認出
除了多次受邀來臺參與啦啦隊活動，趙娟週在臺灣已累積不小人氣；演藝方面，娟週為Netflix爆紅節目《體能之巔：百人大挑戰》一員，亮麗的外表，搭配活潑開朗的個性，加上認真專注的表現，在網路上掀起一波討論度。
對此，趙娟週透露因為《體能之巔：百人大挑戰》這個節目，很多人因此而在路上認出她，「他們會問我：『你是不是有在這個節目之中』等等，因此得到很多曝光度。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁