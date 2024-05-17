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劉嘉玲在薛凱琪前曬恩愛！自爆不會煮飯「我們梁朝偉比較有層次」

▲劉嘉玲（右）在自己主持的綜藝節目《嘉人自友約》中邀請薛凱琪上節目，在節目中劉嘉玲自曝自己根本不會煮飯，並大誇影帝老公梁朝偉：「我們家那個比較有層次！」（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲（右）在自己主持的綜藝節目《嘉人自友約》中邀請薛凱琪上節目，在節目中劉嘉玲自曝自己根本不會煮飯，並大誇影帝老公梁朝偉：「我們家那個比較有層次！」（圖／翻攝自劉嘉玲微博）

記者張一笙／綜合報導

影后劉嘉玲近日在自己主持的綜藝節目《嘉人自友約》中，邀請香港女星薛凱琪擔任嘉賓。節目中，劉嘉玲自爆自己不會煮飯，並表示那些只想讓女人在家煮飯、做家事的男人都不對，大誇影帝老公梁朝偉：「我們家那個還是比較有層次。」

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▲劉嘉玲在自己主持的綜藝節目上，大誇影帝老公梁朝偉。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲在自己主持的綜藝節目上，大誇影帝老公梁朝偉。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
劉嘉玲聽聞薛凱琪很會煮飯，並詢問薛凱琪本人是否有此事，未料問題一出，薛凱琪尷尬地表示：「完全不會！不要聽他們亂說。」明顯被工作人員捉弄了。薛凱琪表示自己「連煮麵都著火」，讓劉嘉玲忍不住笑出聲。

▲香港女星薛凱琪透露自己根本不會煮飯，甚至參加節目時煮的東西害評審吐了。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
▲香港女星薛凱琪透露自己根本不會煮飯，甚至參加節目時煮的東西害評審吐了。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
薛凱琪分享自己參加烹飪比賽節目時，做出來的食物連評審們都忍不住吐出來，害羞地表示：「但我的問題也有80%！」薛凱琪透露，雖然那個節目是找不會煮飯的女生上節目，但她決定再也不上那個節目：「再上我就嫁不出去了！」劉嘉玲則不慌不忙地表示：「沒關係，我也不會燒，我也嫁出去了！」不過劉嘉玲不忘補刀表示，至少自己不會著火、能把食物煮熟，自己還能吃。

▲劉嘉玲提到老公梁朝偉時十分驕傲，在薛凱琪面前狠狠曬了一波恩愛。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲提到老公梁朝偉時十分驕傲，在薛凱琪面前狠狠曬了一波恩愛。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）
薛凱琪提到，有些人會想要會煮飯又賢慧的老婆，劉嘉玲聽完後不以為意地表示：「這些男人不太對！我認為他只是讓女人在家裡煮飯、做家務而已，我們家那個（梁朝偉）還是比較有層次，他懂得欣賞我！」劉嘉玲淡淡地說出口，卻狠狠地在薛凱琪面前曬了一波恩愛。

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