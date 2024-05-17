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楊丞琳《歌手2024》被淘汰！挑戰JJ〈不為誰而作的歌〉開口就跑調

▲楊丞琳在今（17）日播出的《歌手2024》中選唱金曲歌王JJ林俊傑的歌曲〈不為誰而作的歌〉，最終因跑調、忘詞、氣不足等問題影響表現，最終慘遭淘汰。（圖／翻攝自微博）
▲楊丞琳在今（17）日播出的《歌手2024》中選唱金曲歌王JJ林俊傑的歌曲〈不為誰而作的歌〉，最終因跑調、忘詞、氣不足等問題影響表現，最終慘遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

記者張一笙／綜合報導

楊丞琳繼上周演唱成名曲〈帶我走〉走音大翻車後，今（17）日再戰中國歌唱實境節目《歌手2024》舞台，意圖一雪前恥，楊丞琳選擇金曲歌王林俊傑的〈不為誰而作的歌〉來參賽，未料公布結果後，楊丞琳慘遭淘汰。有歌迷看完後今晚的直播後表示，楊丞琳在開口時在低音部分就跑調，要詮釋這首歌對她來說難度太高。

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▲楊丞琳在《歌手2024中》2周綜合評分最後一名，僅錄製2集就被淘汰。（圖／翻攝自微博）
▲楊丞琳在《歌手2024中》2周綜合評分最後一名，僅錄製2集就被淘汰。（圖／翻攝自微博）
楊丞琳上周在《歌手2024》第一集時演唱自己的成名曲〈帶我走〉時，在結尾時走音大翻車，引發不少歌迷們的討論。今日晚上，楊丞琳意圖雪恥，以金曲歌王林俊傑的神曲〈不為誰而作的歌〉參賽。

未料，楊丞琳在開口時就跑調，低音部分一直飄，加上本身基本功不足，肺活量也不夠，因此唱到後面時已經沒力，導致整首歌完全沒有起伏。尤其楊丞琳一開口就失誤，前面幾句吃了不少螺絲，甚至在中斷還忘詞，導致綜合2周成績排名最末位，慘遭淘汰出局。

▲楊丞琳在節目上演唱時走音大翻車，引發不少歌迷討論。（圖／翻攝自湖南國際頻道YouTube）
▲楊丞琳上周在節目上演唱時走音大翻車，引發不少歌迷討論。（圖／翻攝自湖南國際頻道YouTube）
楊丞琳得知自己被淘汰後表示：「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收獲到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方。」

楊丞琳也想對支持她的歌迷表示：「不要覺得遺憾！（我）可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！」楊丞琳在最後也不忘提醒歌迷們：「後面的演唱會見囉！巡演還在跑！」

▲來自台灣的歌手YELLOW黃宣成功淘汰楊丞琳，進入《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）
▲來自台灣的歌手YELLOW黃宣成功淘汰楊丞琳，進入《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）
有歌迷表示表示，楊丞琳和上周的表現相比，依舊看起來十分緊張，中間不但吃螺絲、漏唱歌詞，但明顯比上一周的演出好得多，至少整首歌聽下來是好聽的。《歌手2024》第2集除了原先的7位選手以外，另外邀請台灣歌手YELLOW黃宣以及大陸樂團「杭蓋樂隊」參賽擔任揭榜歌手，若能獲勝就能取代原先的倒數1、2名。最終，黃宣及杭蓋樂隊都成功揭榜，淘汰楊丞琳及二手玫瑰。

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