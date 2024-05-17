楊丞琳《歌手2024》被淘汰！挑戰JJ〈不為誰而作的歌〉開口就跑調

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未料，楊丞琳在開口時就跑調，低音部分一直飄，加上本身基本功不足，肺活量也不夠，因此唱到後面時已經沒力，導致整首歌完全沒有起伏。尤其楊丞琳一開口就失誤，前面幾句吃了不少螺絲，甚至在中斷還忘詞，導致綜合2周成績排名最末位，慘遭淘汰出局。
楊丞琳得知自己被淘汰後表示：「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收獲到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方。」
楊丞琳也想對支持她的歌迷表示：「不要覺得遺憾！（我）可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！」楊丞琳在最後也不忘提醒歌迷們：「後面的演唱會見囉！巡演還在跑！」
有歌迷表示表示，楊丞琳和上周的表現相比，依舊看起來十分緊張，中間不但吃螺絲、漏唱歌詞，但明顯比上一周的演出好得多，至少整首歌聽下來是好聽的。《歌手2024》第2集除了原先的7位選手以外，另外邀請台灣歌手YELLOW黃宣以及大陸樂團「杭蓋樂隊」參賽擔任揭榜歌手，若能獲勝就能取代原先的倒數1、2名。最終，黃宣及杭蓋樂隊都成功揭榜，淘汰楊丞琳及二手玫瑰。
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