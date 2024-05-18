立法院爆激烈衝突！痛批國民黨「多數暴力」 蔡其昌：民主已死
立法院17日上朝野爆發激烈肢體衝突，事態越來越嚴重，不僅多位立委送醫，晚間立法院外還出現聚集的抗議人潮。對此，民進黨立委蔡其昌深夜在臉書發文痛批民主已死，更怒轟韓國瑜「冷血到了難以想像的地步！」
記者倪浩軒/綜合報導
蔡其昌表示，「在委員會國民黨用多數暴力不給討論，送到院會大體討論、逐條討論，韓國瑜院長也完全沒收」。蔡其昌強調，「過去從王金平、蘇嘉全、游錫堃三位院長會透過協商決定每個要表決的條文發言人數，沒有協商結論，就盡量讓少數黨發言，隨便也有10幾個發言，發言完再來表決」少數黨也可以用議事規則進行對抗，例如：冗長發言、重複表決、提出非常多案的案海戰術」。
蔡其昌痛批，「但現在，國民黨用表決碾壓一切，讓少數黨完全沒有發言空間，不需要進行任何溝通和討論。更誇張的，這次院會就算多數暴力的表決，但連最基本的人數清點也無法落實，韓國瑜院長用舉手表決不用表決器，但人數亂點，贊成反對人數不清，表決無效，這樣也可以硬拗過去！」
蔡其昌指出，「民進黨這一屆是少數，表決一定會輸，但依照議事程序讓少數黨發言，不是韓國瑜院長該堅持的嗎？議事抗爭中五位民進黨的立法委員受傷，甚至沈伯洋、邱志偉等還被國民黨的立委推下主席台，面對這種狀況，韓國瑜院長您心中沒有一點點難過和同情嗎？不可以停止表決先休息一下去看看受傷的立法院同仁嗎？更可笑的是你明知道沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄委員已經被送到台大醫院，你還點名讓他發言，荒謬致極，冷血到了難以想像的地步！」
蔡其昌最後表示，「我很不想講民主已死，但民主已死！」