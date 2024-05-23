專訪／士官長變實況主！丁丁入行6年談心路歷程：做好3點才能成功

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回憶擔任實況主前的生活，Ding Ding 突然給人一種正義凜然的氣場，原來他曾從軍長達9年，官階甚至已經來到士官長，和平時總是在鏡頭前與觀眾互動的形象差別巨大；Ding Ding 提及，自己從小就很喜歡玩遊戲，從軍初期手機無法自行決定使用時間，但後來開放後，就嘗試許多遊戲作爲消遣，尤其是 MMORPG 類。
Ding Ding 玩遊戲相當喜愛研究攻略、實驗，因此從軍時常利用休假時間到各論壇和討論區發表文章，某次朋友無心的說了一句「你那麼愛玩，不如去開直播」，Ding Ding 想了想也不排斥，沒想到觀眾人數漸漸成長，後來難以兼顧軍人工作，多方考量下，他毅然決然全心經營直播，至今已來到第6年。
一股腦放棄穩定薪水 Ding Ding 家人曾極力反對
放棄「每個月穩定的薪水、再堅持幾年就有終身俸」的條件看似衝動，但 Ding Ding 專訪時卻放鬆身體、笑了笑後分享，當初會簽自願役是被義務役時的長官說服，家人很不理解，「我記得父母來軍中簽同意書的時候，臉臭的要死」，當了幾年軍人，穩定的收入和生活上各項支出減免，家人才釋懷，「結果我爸媽一聽到我想退伍做直播，又再一次氣得半死。」
「我覺得和家人透過唱反調的理論方式根本沒用，所以我選擇用行動證明」， Ding Ding 侃侃而談這段和家人溝通的歷程，雖然父母都是較開明的性格，但在傳統觀念「玩遊戲就不是拿來賺錢的途徑」， Ding Ding 知道光用言語、情緒和家人爭論沒有結果，於是更努力經營頻道，把各種成績和出席活動的曝光展現給父母看，也成功像家人證明「自媒體這樣的新興產業是正當的賺錢方式」，直到現在，就算 Ding Ding 的直播觀看人數相對穩定，但家仍會在 Ding Ding 開台時幫忙「掛台」，也肯定他這6年來的努力。
遊戲實況沒這麼簡單 真想賺錢要有3大特點
做實況、直播的門檻越來越低，只要一支手機就可以和觀眾互動，Ding Ding 從業6年後，認為「人格魅力」、「專業知識」、「勤勞」是能夠在人海中竄出頭的3大重點。
🟡人格魅力：人格魅力很多是與生俱來的，就像遊戲中的角色設定，但它可以透過後天訓練，找到屬於自己的人格特質或人設，就能穩定直播粉絲的基礎盤。
🟡專業知識：遊戲在享受樂趣的同時，怎麼變強、玩得更好是玩家很關注的重點，但卻常被實況主和直播主忽略，如果肯花多餘的時間專研遊戲攻略、開箱、回憶、名人榜等話題，流量一定會越來越好。
🟡勤勞：做實況的工作時間絕對不是只有開啟直播的2～3個小時，Ding Ding 每次直播前都要花費數小時準備內容、安排暖場、串場方式，直播後也要剪精華、不斷分析流量和後台數據，「開直播和觀眾互動的那幾個小時，反而是最快樂、最輕鬆的時間。」
針對越來越多人將「實況主、直播主、YouTuber」作為夢幻職業，Ding Ding 認為，「我不會勸退他們入行，反而希望人要勇敢嘗試，先做再說，但一定要記得懷抱熱情，不要一開始就抱著想賺錢的心，還有很重要的事『設立目標和停損點』，把它想像成自己在創業，前期當然會吃土，但就堅持下去吧！」
特別愛玩 MMORPG Ding Ding 力推《波拉西亞戰記》
在專訪過程中，只要提到遊戲相關內容，Ding Ding 總是眼睛一亮、話匣子大開，他也分享自己以前到現在最愛玩的遊戲類型就是 MMORPG，並專研各種練功、升等、打怪的攻略，再透過直播分享給粉絲。
例如近期即將上市的《波拉西亞戰記》，Ding Ding 認為這款 MMORPG ，從世界觀的背景故事、職業設定和各式玩法，整體都是「超水準的發揮」，搭配動畫特效、專屬音效、派別故事推進等，讓玩家不是只想著練等、打敗對手，更能真的進入遊戲世界、身歷其境將自己帶入角色。
Ding Ding 也大方分享，自己對《波拉西亞戰記》最驚豔的系統，就是可以「連結 LINE 和 Discord 的群組」 ，讓旅團成員能隨時掌握最新資訊，24小時開放的據點攻城戰、以及4個職業能做3種不同姿態的轉換，都值得玩家親身體驗。