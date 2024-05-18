卸任總統在即！蔡英文登BBC專訪　暢談台灣國防、兩岸未來

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報導提到，相較於前總統馬英九積極走訪中國、試圖建立更多兩岸經濟連結、與習近平會晤，蔡英文則偏向在任內大力推動軍事投資，提升台灣自身的國防實力，將義務役期由原本的4個月恢復為1年等等，加上包含美國在內的盟邦也提供支持，雖然年輕族群對於義務役期一事多少有些抱怨的聲音，「但這無損於他們對國家的愛。」
蔡英文也坦言，反對者聲稱，台灣的軍事實力難與中國抗衡，或許有一點道理，但不可否認的是，北京若選擇侵台，自身也要付出巨大代價，中國的領導階層也必須好好計算，是否值得付出這代價。眼下台灣要做的，就是持續增加北京武力犯台的成本，台灣在強化自身軍力的同時，國際友人彼此也在形成所謂的軍事威懾。
蔡英文直言，目前不能排除任何可能性，包含爆發軍事衝突、中國侵略，但在區域內各方的共同努力下，中方確實感受到了壓力，這不只是軍事問題，還包含戰爭可能要付出的經濟代價，甚至導致中國的發展延後數年、數十年，反問：「所以，如果你是中國的領導人，哪個更重要？奪取台灣？或是維持自身經濟和社會的持續成長？」
至於美國總統拜登在烏克蘭戰爭爆發後，數度承諾會以軍事捍衛台灣安全，卻引發批評者質疑，美國是否已脫離戰略模糊的策略、還反而讓台灣陷入更危險境地，蔡英文則回應稱，她認為模糊性還在，美國政府在向公眾傳達訊息時也一向謹慎。而對有人將烏克蘭與台灣相比，認為台灣問題的重要性更高時，蔡英文則表態，不支持美國將援助烏克蘭的預算和資源轉移給台灣，「不，你必須支持烏克蘭直到最後一刻。」
最後，關於如何定義現狀（status quo），蔡英文則說，「我們就是我們自己（we are on our own）」，台灣擁有自己的政治制度、憲法、法律和軍隊，擁有構成「國家」所需的所有要件，只是沒有足夠多的邦交國，何為「台灣」是由台灣人自己來決定並詮釋的，台灣是民主國家，享有自由民主和進步價值，是以自己為榮的一群人。