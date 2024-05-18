立院大亂鬥！4綠委掛彩腦震盪送醫 何博文嗆酸民：毫無人性可言
朝野立委昨在立法院爆發嚴重肢體衝突，不少立委紛紛受傷送醫，包括綠委沈伯洋等人傷勢嚴重，另支持者擔心，不過相對也有不少藍白支持者，對綠委受傷冷嘲熱諷。民進黨副秘書長何博文感嘆，他昨晚探視完四位立委離開台大急診室，心情相當沈重，同事傳來網路上惡意帶的風向，揶揄這四位立委，更覺簡直毫無人性可言。政治，當然有競爭，但政治同樣應該有是非、有起碼的人性！
記者何哲欣／台北報導
何博文說，沈伯洋被惡意推倒，頭著地已經診斷為腦震盪，左側頭顱也有撞傷，頸部也不舒服；綠委邱志偉也因腦震盪，他形容整個人天旋地轉的暈眩；綠委莊瑞雄整個胸部因被撞擊擠壓劇痛，一度血壓飆高、呼吸困難；綠委鍾佳濱也是遭強力撞擊，前胸不適，肋骨受傷。
何博文說，但包括沈伯洋、邱志偉腦震盪在內的四位立委，都還站不穩就表達希望坐著輪椅回議場再戰，「我一度懷疑他們腦袋是不是真的撞壞了？當然不是！」
何博文說，他們要求安排重症病房，甚至不願住院觀察，一直急著議場狀況，因為他們知道國民黨不顧程序正義，強行闖關的國會擴權、濫權法案，還有高達兩兆，恣意妄為的肉桶法案，危害民主甚深，他們很擔心少了他們一份力！