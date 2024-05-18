瓜地馬拉總統擬不出席520？中國外交部：相信瓜國會順應國際大勢
下週一（20日）就是台灣新總統賴清德上任的重要日子，屆時會有哪些重要外賓「現身」也成為關注焦點。然而，有中國媒體報導指，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）已考慮不出席520就職典禮，對此中國外交部聲稱，相信瓜國會盡快做出「順應國際大勢和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《環球時報》等中國官媒報導，中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上，被問到有報導稱，台灣長期對瓜地馬拉透過賄賂總統或「金元外交」等手段換取政治支持，近期將再次對瓜地馬拉採取類似手段，但瓜地馬拉總統府表示，阿雷巴洛已考慮拒絕出席所謂的「5·20就職儀式」，中國對此有何評論？
汪文斌回應，民進黨當局一向慣於拿台灣百姓的血汗錢，濫施金元外交，試圖買通其他國家政要，為其「撐場面」，實質是為「台獨分裂和個人政治算計」服務，最終損害的是台灣民眾利益。事實證明，民進黨當局搞金元外交，不僅無益於相關國家發展，還將成為助長腐敗的溫床，相信瓜地馬拉政府和人民的眼睛是雪亮的。
汪文斌重申，一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，這是多少錢都買不到的，希望並相信瓜地馬拉會盡快做出順應國際大勢和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇。