影／越南特色街道曝！河內最受歡迎鐵路市集 每週吸引逾千名遊客
近幾年越南成為全球旅客最愛前往的目的地，而河內的鐵道市集則成為遊客前往該地一定會去打卡的旅遊勝地。這條「火車街」位於老城區的著名景點還劍湖附近，許多遊客慕名前往，在二樓咖啡廳一邊喝咖啡、一邊看著火車奔馳而過。
國際中心賴正琳／綜合報導
東南亞有兩個很有名的鐵道市集，一個是位於泰國曼谷近郊的美功鐵路市場，另一個便是越南河內的火車街。越南的火車街在2022年因為安全問題而歇業，經過重整和維修後在2023年開始重新開放，直至今年旅客回流，讓火車街再度人滿為患，每週預計有數千名遊客前往朝聖。
從影片中可以看到部份遊客喜歡站在鐵道上拍照，或是跟旁邊的店家合影。與美功鐵路市場不同的是，越南火車街更為狹窄，並且兩側都是民宅，因此會讓旅客更貼近火車。
每當有火車準備駛過，所有的攤販都會立刻收起攤位，並離開道路，等火車開過後又重新恢復原本的模樣，十分有趣。由於旅客不斷增加，居民們紛紛把火車街兩側的民宅改建成咖啡廳或酒吧，並在戶外有一小排座位，讓許多遊客都覺得「在火車軌道上喝咖啡」是一件很新鮮的事。
不過政府也呼籲遊客要注意自身安全，尤其是拍照或攝影時，很容易忽略火車即將駛來的聲音，因此不建議遊客坐在一樓的座位。基於安全考量，部份餐廳也開放二樓的閣樓雅座，讓客人能近距離看到火車，又不會有被撞的風險，從高角度觀看火車開過也別有一番風味。