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北極「最後私有戰略土地」擬售！中國買家有興趣　挪威政府不想賣

▲北極群島最後一塊私有戰略土地，傳出有意以3億歐元的價格出售，潛在主要買家包含中國，但挪威政府並不樂見交易達成。示意圖。 （圖／美聯社／達志影像）
▲北極群島最後一塊私有戰略土地，傳出有意以3億歐元的價格出售，潛在主要買家包含中國，但挪威政府並不樂見交易達成。示意圖。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

北極群島最後一塊「私有戰略土地」，由挪威一間控股公司持有，有意以3億歐元的價格出售，其中最有興趣的潛在買家就包含中國。不過，考慮到主權、戰略安全等因素，挪威政府並不樂見這筆交易達成，傳已下令持有土地的挪威公司取消出售計劃。

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綜合《法新社》等外媒報導，這塊土地位於斯瓦爾巴群島（Svalbard）西南部索雷法格峽灣（Sore Fagerfjord），面積約60平方公里，大小跟紐約曼哈頓差不多，離朗伊爾城（Longyearbyen）約64公里，有北極野生動物在此存活，雖然缺乏基礎設施，但已然成為地緣政治和經濟熱點。

賣家代表律師基林斯塔德（Per Kyllingstad）指出，這塊土地由挪威控股公司擁有，時間已超過一世紀，是斯瓦爾巴、也是高北極的最後一塊私有土地。而中國政府2018年甫發布北極政策白皮書，自稱「北極事務的重要利益攸關方」、「近北極國家」，對北極和斯瓦爾巴的土地有興趣並不奇怪，基林斯塔德也坦言，已經有中國潛在買家在詢問出售事宜。

不過，為了保護主權，挪威政府並不樂見，也不會輕易讓索雷法格峽灣的地皮落入外國人之手，尤其是中國，挪威情報部門聲稱，中國是繼俄羅斯之後，對挪威安全構成「最大威脅」的國家。

有當地媒體報導指，挪威總檢察長已下令持有土地的挪威公司，取消出售計劃，挪威貿易及工業部長梅塞特（Cecilie Myrseth）更直言，沒有挪威當局批准，該土地不得出售也不得進行任何協商，但公司對官方的說法存疑，認為此限制將違背由51國在1920年代簽訂的《斯瓦爾巴條約》（Svalbard Treaty）。

挪威學者奧斯特哈根（Andreas Osthagen ）分析，雖然索雷法格峽灣土地的經濟價值「微乎其微」，若是出售，短期不至於對挪威構成重大威脅，但考量到長期戰略價值，比如50年、100年後，情況確實可能有所改變。

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