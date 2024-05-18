新店男高中生捷運站賣菜！「父逝母離」身世坎坷 與阿嬤相依為命
新北市新店區一名男高中生，每天放學後會在區公所捷運站擺攤賣菜，引起網友關注，有民眾在地方社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文，透露男高中生坎坷身世，透露其父親與弟弟均已離世，母親也離家，目前跟阿嬤2人相依為命，而男高中生自身也罹患疾病，但非常孝順體貼，每天4點放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄的生活費，並歡迎路過的民眾可以買一點水果，讓祖孫倆早點回家休息。
記者林盈君／綜合報導
也有網友表示，善良的高中生還曾遇過騙子，謊稱有急事跟他借錢，把當天營業額騙走，最後一去不返，讓人氣憤不已。也有看著他長大鄰居指出，高中生懂事又乖巧，雖然罹患疾病，但不論平日或假日都會出來幫阿嬤擺攤，阿嬤也是為了訓練他自立，呼籲「弟弟動作比較緩 大家記得多給弟弟一點耐心喔」。
其他網友則表示，擺攤的蔬菜水果價格不貴，品質也OK，如果順手要買菜的確可以停留多看一眼。PO文引發許多民眾關注，紛紛表示「孝順的孩子」、「好乖的弟弟！大家一定要買起來」、「我買過，東西都不錯」、「孝順的孩子一定會出頭天的」、「常看到他，每天風雨無阻。很辛苦很認真的孩子，請大家多多支持」。