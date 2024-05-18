黃子佼PO影片暴走！怒開炮點名6藝人涉毒　大小S尿液採檢結果曝

新店男高中生捷運站賣菜！「父逝母離」身世坎坷　與阿嬤相依為命

▲新店一名男高中生，每天都會在區公所捷運站擺攤賣菜，有民眾透露男高中生坎坷身世，跟阿嬤2人相依為命，放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄生活費。（圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）
▲新店一名男高中生，每天都會在區公所捷運站擺攤賣菜，有民眾透露男高中生坎坷身世，跟阿嬤2人相依為命，放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄生活費。（圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者林盈君／綜合報導

新北市新店區一名男高中生，每天放學後會在區公所捷運站擺攤賣菜，引起網友關注，有民眾在地方社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文，透露男高中生坎坷身世，透露其父親與弟弟均已離世，母親也離家，目前跟阿嬤2人相依為命，而男高中生自身也罹患疾病，但非常孝順體貼，每天4點放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄的生活費，並歡迎路過的民眾可以買一點水果，讓祖孫倆早點回家休息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新店一名男高中生，每天都會在區公所捷運站擺攤賣菜，有民眾透露男高中生坎坷身世，跟阿嬤2人相依為命，放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄生活費。（圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）
▲新店一名男高中生，每天都會在區公所捷運站擺攤賣菜，有民眾透露男高中生坎坷身世，跟阿嬤2人相依為命，放學後都跟阿嬤一起擺攤賣菜，賺取微薄生活費。（圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）
也有網友表示，善良的高中生還曾遇過騙子，謊稱有急事跟他借錢，把當天營業額騙走，最後一去不返，讓人氣憤不已。也有看著他長大鄰居指出，高中生懂事又乖巧，雖然罹患疾病，但不論平日或假日都會出來幫阿嬤擺攤，阿嬤也是為了訓練他自立，呼籲「弟弟動作比較緩 大家記得多給弟弟一點耐心喔」。

其他網友則表示，擺攤的蔬菜水果價格不貴，品質也OK，如果順手要買菜的確可以停留多看一眼。PO文引發許多民眾關注，紛紛表示「孝順的孩子」、「好乖的弟弟！大家一定要買起來」、「我買過，東西都不錯」、「孝順的孩子一定會出頭天的」、「常看到他，每天風雨無阻。很辛苦很認真的孩子，請大家多多支持」。

外送員殺害小黃運將！背後鎖喉勒到斷氣　國民法官審理判13年6月

涉幫詐騙集團藏300萬！橋頭地院法官石育恩遭約談　諭令80萬交保

520小英卸任倒數／民調司改不滿意高達54.6%　賴清德面臨極大考驗

台中雙桶屍命案！鐵槌利剪菜刀殺少女　6共犯上訴最高院遭駁定讞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生