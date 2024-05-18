立院大亂鬥！沈伯洋腦震盪送醫 大學教授譴責國會暴力連署書曝光
立院大亂鬥，共計有6名立委送醫，其中，綠委沈伯洋重摔頭部著地，有腦震盪症狀，為此，台北大學6位教授發起連署，嚴厲譴責國會暴力行為，籲各界加入連署、譴責暴力。
記者鄭妤安/台北報導
立法院昨（17）日審議國民黨、民眾黨所提「國會改革法案」，朝野立委爆發多起推擠衝突，過程中共計有6名立委因身體不適送醫，包括民進黨的沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文，以及國民黨立委吳宗憲等。其中，沈伯洋重摔的影片於網路上不斷被轉發，「頭部著地」的畫面令人看得怵目驚心，經檢查有腦震盪症狀。
對此，台北大學社會系教授張恒豪、副教授陳宇翔，與法律系教授官曉薇、侯岳宏，以及社會工作學系副教授游以安、助理教授陳玟如等人發起「嚴厲譴責國會暴力」連署。
連署書內容指出，台北大學的老師沈伯洋進入國會，為國家社會奉獻專長，屢屢問政秉持學者實事求是的嚴謹態度，至今無一日懈怠，卻在昨日遭逢嚴重暴力對待，被人刻意由高處丟下，且過程中也有人趁機拳頭相向，整個過程影片為證，不容狡辯。
連署書上也寫道，今發生此等憾事，發起人嚴厲譴責任何暴力行為，並呼籲國會暴力不屬於免責範圍，若不立刻制止國會暴力的發生，將對社會大眾產生極不良、不義、不公的示範。最後，盼沈伯洋與本次所有受傷者，能早日康復，「若願意一同譴責暴力，歡迎加入連署。」