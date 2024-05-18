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T1總冠軍賽24日開打！雲豹主場票價公布　最貴「BOX區」賣到50000

▲T1 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 總冠軍賽賽程出爐，由例行賽排名第二的台啤永豐雲豹，對上例行賽排名第四的臺北戰神，主場配置為「2-2-1-1-1」，首戰定於24日將在台啤雲豹主場桃園巨蛋進行。（圖／T1提供）
▲T1 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 總冠軍賽賽程出爐，由例行賽排名第二的台啤永豐雲豹，對上例行賽排名第四的臺北戰神，主場配置為「2-2-1-1-1」，首戰定於24日將在台啤雲豹主場桃園巨蛋進行。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 總冠軍賽賽程出爐，由例行賽排名第二的台啤永豐雲豹，對上例行賽排名第四的臺北戰神，主場配置為「2-2-1-1-1」，首戰定於24日將在台啤雲豹主場桃園巨蛋進行。之後雲豹也公布售票資訊，前2戰主場預售票將於18日晚上6點全面開賣，最貴的場邊包廂「BOX區」，票價賣到50000

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T1冠軍賽場次公布　雲豹24日在主場桃園巨蛋進行首戰

▞ 𝐆𝟏｜𝟓/𝟐𝟒 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋
▞ 𝐆𝟐｜𝟓/𝟐𝟔 𝟏𝟒:𝟎𝟎 桃園巨蛋
▞ 𝐆𝟑｜𝟓/𝟑𝟎 𝟏𝟗:𝟎𝟎 和平籃球館
▞ 𝐆𝟒｜𝟔/𝟏 𝟏𝟒:𝟎𝟎 和平籃球館
▞ *𝐆𝟓｜𝟔/𝟑 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋
▞ *𝐆𝟔｜𝟔/𝟓 𝟏𝟗:𝟎𝟎 和平籃球館
▞ *𝐆𝟕｜𝟔/𝟕 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋

「＊」標註為如有需要之場次

台啤雲豹售票資訊出爐　18日6：00開賣

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊在季後賽首輪橫掃高雄全家海神，將與臺北戰神進行7戰4勝制的總冠軍賽，而首戰將於5月24日(週五)晚間7點在雲豹主場桃園球場開打，雲豹球團今18日宣布，前2戰主場預售票將於18日晚上6點全面開賣，直至每場賽事中午12:00止。

雲豹在總冠軍系列賽中取得4場主場優勢，並預計在5月24日、25日進行前2戰，票價如下：場邊包廂BOX區賣到50000元，特釀一排（場邊席）5000元，特釀三排、特釀四排2500元；金牌ONE區、金牌區、微醺區800元，其中微醺區為「浪LIVE」電豹女站立應援區，購買前請審慎選購。不對位票區包括調啤區580元，上青區500元，以及經典區300元。

▲台啤雲豹主場總冠軍賽票價，最貴的區域可達5000元。（圖／雲豹球團提供）
▲台啤雲豹主場總冠軍賽票價，最貴的區域可達5000元。（圖／雲豹球團提供）
▲T1總冠軍賽雲豹主場前兩戰的售票資訊出爐，球團預計於18日開賣。（圖／雲豹球團提供）
▲T1總冠軍賽雲豹主場前兩戰的售票資訊出爐，球團預計於18日開賣。（圖／雲豹球團提供）
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