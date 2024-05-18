T1總冠軍賽24日開打！雲豹主場票價公布　最貴「BOX區」賣到50000

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台啤雲豹售票資訊出爐 18日6：00開賣
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊在季後賽首輪橫掃高雄全家海神，將與臺北戰神進行7戰4勝制的總冠軍賽，而首戰將於5月24日(週五)晚間7點在雲豹主場桃園球場開打，雲豹球團今18日宣布，前2戰主場預售票將於18日晚上6點全面開賣，直至每場賽事中午12:00止。
雲豹在總冠軍系列賽中取得4場主場優勢，並預計在5月24日、25日進行前2戰，票價如下：場邊包廂BOX區賣到50000元，特釀一排（場邊席）5000元，特釀三排、特釀四排2500元；金牌ONE區、金牌區、微醺區800元，其中微醺區為「浪LIVE」電豹女站立應援區，購買前請審慎選購。不對位票區包括調啤區580元，上青區500元，以及經典區300元。
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