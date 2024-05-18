劉俊謙登坎城影展！《九龍城寨之圍城》播完「老外鼓掌近10分鐘」
35歲香港演員劉俊謙近年憑俊俏臉蛋、扎實演技打開知名度，台劇《此時此刻》、國片《我在這裡等你》都可見到他的身影，連小S都難敵其魅力，成為頭號粉絲。劉俊謙日前隨新片《九龍城寨之圍城》與古天樂等人赴法國坎城宣傳，初登坎城影展殿堂的他，直呼：「像創舉一樣！」
記者楊穎軒／綜合報導
武俠動作港片《九龍城寨之圍城》截至昨（17）日為止，香港票房突破5500萬元港幣（約2.3億元新台幣），大陸更累計5億元人民幣（約22億元新台幣）票房，台灣時間16日晚間，導演鄭保瑞率片中老大「龍捲風」古天樂、「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑一同出席坎城影展午夜展映單元，走紅毯時，5位男演員西裝筆挺一字排開，畫面相當養眼。
首次參加坎城影展的劉俊謙說：「像創舉一樣，自己能夠參與，跟殿堂級（指鄭保瑞及古天樂）一起來，自己從沒想過可以來到這麼大的影展，所以好開心。」古天樂表示：「九龍城寨已拆了，我們將城寨重現出來，某程度希望能帶動到香港的旅遊業。」還笑說，到坎城一定要有充足的睡眠，以及吃到美味的海鮮盤，導演則表示要多拍照留念。
《九龍城寨之圍城》在坎城首映後，現場觀眾持續鼓掌近10分鐘之久，鄭保瑞提到當地媒體於訪談時，有表示感受到此片滿滿的香港情懷，讓他特別開心，胡子彤和張文傑聽到映後掌聲，更是熱淚盈眶。電影已經於17日全台上映。
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