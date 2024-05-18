YELLOW黃宣《歌手2024》首秀唱法超瘋癲　中國粉絲狂讚：好Chill

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不過黃宣作為踢館嘉賓，昨日在演出中演唱作品〈獨上C樓〉，相較於其他選手面對直播的緊張感，黃宣演唱時超Chill的「玩音樂」風格，讓不少中國歌迷眼睛為之一亮，甚至一度登上微博熱搜前3名，引發熱烈討論。就連其他參賽選手，在黃宣演出的時候，也都紛紛露出讚賞的表情，上周冠軍香緹摩爾（Chanté Moore）甚至跟著黃宣的音樂舞動。
黃宣昨日演出的影片在YouTube釋出後，馬上吸引超過8萬人觀看，不少粉絲紛紛留言表示：「這個男人沒在怯場，好瘋啊」、「他的表演真的有夠Chill」、「黃宣到哪都一樣瘋」、「真的是音樂玩樂大神！感覺他是百分百享受音樂，而不是去比賽！」、「〈獨上C樓〉每一次聽都不一樣！ 黃宣真的是鬼」、「這種高端的曲風只有這個現場的LIVE樂團伴奏才爽」、「這期華人歌手中的真正第一」。
不過也有歌迷提出不同見解：「黃宣屬於如果Get不到就會不喜歡，但Get得到Jazz的應該會很喜歡的。」、「黃的風格就真的很看人，喜歡的會很喜歡，無感的就很無感。」
本周的比賽，第1名由上周亞軍凡席亞（Faouzia）拿下，第2名則是那英奪得，上周冠軍香緹摩爾這次位居第3名，海來阿木及汪蘇瀧則分別獲得第4名及第5名，楊丞琳本周位第6名，在2周綜合評比後與樂團「二手玫瑰」一同遭淘汰。
YELLOW黃宣小檔案
本名：黃宣
綽號：東南亞巨石強森、台灣史塔森、21世紀摩登大聖、自帶風雨的男人、傑克賓恩先生
生日：1992年5月27日
年紀：31歲
學歷：師大附中、台北藝術大學戲劇學系（肄業）
音樂風格：R&B、爵士、搖滾、電子音樂
代表作：〈獨上C樓〉、〈怪天氣〉、〈遠行〉、〈不開燈俱樂部〉、〈飢餓時代〉、〈一天〉、〈Beanstalk〉等
獲獎經歷：第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」、第12屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」、「最佳節奏藍調歌曲獎」
配偶：經紀人Elsie
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