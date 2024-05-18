搭計程車不給錢還亂排泄！大馬網紅爭議性舉動曝　引全民眾怒

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許多受害者在網路上揭發類似事件，才發現Adeline是累犯，過去她曾多次賒帳，還曾多次報假案而被警方逮捕，當時她因不滿自己從受害者變嫌犯，竟當著警官的面在警察辦公室尿尿，誇張的舉動和行徑，讓Adeline在短時間內獲得極大的流量。
許多網紅紛紛拍影片模仿或批判Adeline的行為，一名Youtube網紅DaBangji痛批Adeline根本不能算網紅，只是愛搞事的奧客，而且她很明顯有精神問題，所以一開始也不會想去嘲笑或評論這件事，但他發現有很多網紅都在趁機蹭熱度，例如有網紅邀請Adeline上頻道幫忙直播帶貨，或是錄制節目問她的理想型。
在開直播的過程，Adeline說了非常多口無遮攔的話，讓網友們非常生氣。例如她突然說：「一些優秀讀書的高材生，很會讀書就算上報紙又怎樣？都沒機會成為網紅啦！都沒辦法得到流量！」此言論引發網友震怒，也因此帶起新一波話題。
有影片創作者認為Adeline雖然外表看起來正常，但從談吐或是行為可以看出她智商是有障礙的，即便你認真起來跟她吵「高材生跟網紅」的議題，她也聽不進去。影片創作者呼籲網友們不用一直關注她，甚至批評她的長相「眼睛分很開」，這些人身攻擊都很不好。而且因為網友們一直罵她，反而讓Adeline紅起來變成網紅，網友們又開始問：「為什麼這麼多亂七八糟的人在當網紅？」其實源頭都是因為網友們的選擇。
Adeline事件已在馬來西亞發酵數個月，她的脫序行為和爭議性言論因為受到廣大網友批評，反而讓她變成網紅，網路上開始出現模仿她或邀她上節目的影片，成為馬來西亞現今的話題。