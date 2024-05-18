吳姍儒親暱勾肩！老公「撞臉Energy坤達」 一堆人嚇到心跳漏拍
金鐘主持人吳姍儒（Sandy）和愛情長跑5年、室內設計師王陽開結婚2年多，夫妻倆去年3月迎來頭胎兒子「小初一（Mason）」，今年4月透露懷上第二胎女兒，湊成一個「好」字。Sandy昨（17）日難得分享與老公的恩愛合照，怎料，不少人第一眼把王陽開認成Energy成員坤達，嚇了一大跳，吸引3.7萬人瀏覽、按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，吳姍儒跟老公王陽開進行晚餐約會，事後在IG上傳3張夫妻自拍照，王陽開戴鴨舌潮帽、茶色黑框太陽眼鏡，留著小鬍渣，吳姍儒依偎另一半身旁，沒有特別偽裝，小倆口勾肩又搭背，十分甜蜜，吳姍儒寫下：「更好的時光，更好的我們，一點都不容易，淚光閃閃，竟然也很動人，和你擁有深刻而成熟的對話是最幸福的事！」
貼文發布後，許多網友一滑到照片，心裡驚嚇了幾秒鐘，「第一眼以為是坤達！太幸福」、「我也想說怎麼跟坤達，嚇死」、「原來不是只有我這麼覺得」、「我還多看了幾秒才確定」、「要聽現在是星期五晚上」、「真的！我也以為是」、「對不起，我以為是達達」、「這張...像...」意外發現吳姍儒的老公王陽開，這系列照片的角度撞臉坤達。
其他網友被吳姍儒夫妻的閃光彈砸到，羨慕地說：「太養眼了」、「非常難得你們夫妻約會」、「真的是最幸福的事，請繼續幸福！」還有人稱讚33歲二寶媽Sandy保養得宜，少女感依舊。
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