先嗇宮建宮270年！李乾龍辦遶境活動 邀韓國瑜、王金平共襄盛舉
國民黨前秘書長、先嗇宮董事長李乾龍今（18）日在先嗇宮召開「建宮270週年慶神農文化祭記者會」；李乾龍甫率領1千多位神農大帝信徒前往中國大陸參訪回台，李乾龍表示，今年神農文化祭系列活動，最讓人期待的是將於5月25日晚間舉辦的開幕式表演，遶境活動將有270尊神將共同踩街祈福境，場面隆重盛大，是一項新的創舉，世界金氏紀錄將派人來做創金氏紀錄認證；屆時也會邀請立法院長韓國瑜與前院長王金平一起參加。
記者余祥／台北報導
為於新北三重區五谷王北街的著名地標，也是三級古蹟「三重先嗇宮」，今年為慶祝建宫270週年，將在5月25日至6月2日為期9天舉辦神農大帝盛典，今年也已邁入第24年的神農文化祭有别於以往，本次融合傳統文化、熱鬧的展演及一系列豐富的文化祭活動。
李乾龍表示，今年神農文化祭系列活動，最讓人期待的是將於5月25日晚間舉辦的開幕式表演，另6月1日及6月2日加演二場。除了大家耳熟能詳的歌仔戲劇團演出、三獻禮精彩活動外，今年更結合科技首次加入「無人機」。運用三百架無人機編隊，配合絢麗煙火、精緻燈光和炫目的雷射特效，運用人力與科技的結合展演「敘神農」，將神農的故事呈現在天空中。
李乾龍說，活動將帶领觀眾穿越時空，重溫古老的神話傳說；此外，為恭祝神農大帝萬壽聖辰及建宫270週年，今年的遶境活動將有270尊神將共同踩街祈福境，場面隆重盛大，是一項新的創舉，世界金氏紀錄將派人來做創金氏紀錄認證。
李乾龍強調，為敬賀神農大帝聖辰,今年更邀請全台聞名的五大總铺師舉行六回合的「神農祀酒御宴」盛宴，將依循古禮方式舉行，並且恭迎全台30家宫廟主神為御宴主賓及邀集31位名詩人，創作「詠贊神農」詩詞，邀請著名的「瑪大藝術恆舞集」原住民歌舞表演。