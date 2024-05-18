影／大谷翔平是超級暖男！驚喜現身讓病童不敢置信　還送簽名球衣

大谷翔平魅力太狂！道奇主帥直呼：棒壇非常罕見　猶如喬丹、梅西

▲洛杉磯道奇大谷翔平魅力席捲全世界，教頭Dave Roberts直呼大谷的魅力與影響力在棒壇非常罕見。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平魅力席捲全世界，教頭Dave Roberts直呼大谷的魅力與影響力在棒壇非常罕見。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今（18）日接受洛杉磯市政府的表揚，洛杉磯市議會將5月17日訂為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day），以表彰他在運動場上的卓越成就，以及對洛杉磯日裔社區的影響力，道奇教頭Dave Roberts也讚大谷翔平就像是「流行偶像」，魅力猶如「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）或是足球頂級球星Cristiano Ronaldo（C羅）、Lionel Messi（梅西）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洛杉磯市將5月17日訂為「大谷翔平日」

5月恰逢亞裔美國人和太平洋島民傳統月，17剛好是大谷翔平的背號，洛杉磯市議會選擇將5月17日訂為「大谷翔平日」，在儀式上，大谷表示：「感謝大家對我的認可，感謝道奇隊的所有成員和所有的球迷。」他的發言獲得了熱烈的掌聲，道奇總裁Stan Kasten也說：「簡單來說，大谷已經成為洛杉磯的一部分。」

賽前接受媒體採訪時，主帥Roberts表示：「今天是洛杉磯的『大谷日』，這非常合適，也是非常感恩的一天。他的表現非常出色，市議會的成員們都對他表示尊敬，他在很短的時間內對這座城市產生了巨大的影響力。」

大谷翔平魅力無法擋　Robert：棒壇非常罕見　

道奇昨（17）日主場迎戰紅人，舉辦「大谷翔平搖頭娃娃日」，吸引5萬3527名觀眾進場，創下大聯盟本季進場人數新高，Roberts表示：「顯然，大谷不僅深受道奇球迷喜愛，也成為一個流行偶像，就像你會想在派對上圍繞在他身邊一樣，這在棒球界是非常罕見的情況，通常可能只會出現在Michael Jordan、或足球巨星身上。」

大谷翔平自2018年挑戰大聯盟以來，締造無數驚人成就，新人年就勇奪美聯新人王，2019年創下日籍選手在大聯盟首次的完全打擊，2021年榮獲得歷史成就獎，並在2021年和2023年兩度全票勇奪美聯MVP，成為史上第一人。

▲大谷翔平接受洛杉磯市政府的表揚，當地市議會宣布5月17日將訂為為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平接受洛杉磯市政府的表揚，當地市議會宣布5月17日將訂為為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

大谷翔平棒球成就太傑出！洛杉磯市訂5月17日為「大谷翔平日」

大谷翔平兩分砲！本季第13轟並列全壘打王　開轟慶專屬「大谷日」

富比士運動員富豪榜！大谷翔平狂撈27億不是第一　C羅賺83億最猛

與水原一平同個組頭！大谷翔平前天使隊友Fletcher遭爆非法簽賭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生