大谷翔平魅力太狂！道奇主帥直呼：棒壇非常罕見　猶如喬丹、梅西

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5月恰逢亞裔美國人和太平洋島民傳統月，17剛好是大谷翔平的背號，洛杉磯市議會選擇將5月17日訂為「大谷翔平日」，在儀式上，大谷表示：「感謝大家對我的認可，感謝道奇隊的所有成員和所有的球迷。」他的發言獲得了熱烈的掌聲，道奇總裁Stan Kasten也說：「簡單來說，大谷已經成為洛杉磯的一部分。」
賽前接受媒體採訪時，主帥Roberts表示：「今天是洛杉磯的『大谷日』，這非常合適，也是非常感恩的一天。他的表現非常出色，市議會的成員們都對他表示尊敬，他在很短的時間內對這座城市產生了巨大的影響力。」
大谷翔平魅力無法擋 Robert：棒壇非常罕見
道奇昨（17）日主場迎戰紅人，舉辦「大谷翔平搖頭娃娃日」，吸引5萬3527名觀眾進場，創下大聯盟本季進場人數新高，Roberts表示：「顯然，大谷不僅深受道奇球迷喜愛，也成為一個流行偶像，就像你會想在派對上圍繞在他身邊一樣，這在棒球界是非常罕見的情況，通常可能只會出現在Michael Jordan、或足球巨星身上。」
大谷翔平自2018年挑戰大聯盟以來，締造無數驚人成就，新人年就勇奪美聯新人王，2019年創下日籍選手在大聯盟首次的完全打擊，2021年榮獲得歷史成就獎，並在2021年和2023年兩度全票勇奪美聯MVP，成為史上第一人。
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