LINE來電鈴響狂響！電話卻不能接　官方認了災情：內行曝2招自救

今日必吃／台南40年老店復活！開箱小林木瓜牛奶　每杯65元就喝到

▲小林木瓜牛奶在台南已經營有40多年歷史，去年無預警宣布就連最後一家分店也歇業，今年4月終於又在西門路上重新開張，記者實際到現場購買開箱。（圖／記者葉盛耀攝）
▲小林木瓜牛奶在台南已經營有40多年歷史，去年無預警宣布就連最後一家分店也歇業，今年4月終於又在西門路上重新開張，記者實際到現場購買開箱。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南，去年無預警歇業的老品牌「小林木瓜牛奶」又於今年再次復活，記者實際排隊購買，並開箱招牌的木瓜牛奶與焦糖布丁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南「小林木瓜牛奶」創業於1981年，陪伴台南人已經40多年，全盛時期還有東寧路、海安路、南方公園、安平等處都有分店，主打招牌商品除了木瓜牛奶，還有果汁、水果切盤、雪綿冰等。去年無預警傳出就連最後一家分店東寧店也熄了燈，當時讓許多老台南人感嘆從小喝到大的美食已不再。

▲台南老店小林木瓜牛奶今年4月底於西門路上，重新開業。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台南老店小林木瓜牛奶今年4月底於西門路上，重新開業。（圖／記者葉盛耀攝）
但是今（2024）年4月底開始，「小林木瓜牛奶」竟然在西門路上重新開張，果然立刻招喚不少老台南人前往朝聖，幾乎每天門庭若市。因為採點完餐、付完款後拿號碼牌等候叫號的方式，所以等待的時間建議還可以再到附近其他有名的小吃美食店家，外帶其他食物。新店開張，菜單中招牌木瓜牛奶中杯（500cc）65元、大杯（700cc）85元，與手搖飲一樣，還可以調整甜度與冰塊。

而當初歇業時，除了台南民眾們覺得惋惜之外，也有不少民眾於網路上批評小林木瓜牛奶的招牌木瓜牛奶已無當初創店時那樣濃郁，但實際品嚐後，覺得木瓜與牛奶的香氣都算明顯，而記者選擇半糖，畢竟果汁不能太不甜，因為香氣還是要靠糖去吊出，但是倒是有覺得冰太多了，喝時的大量冰沙感，讓口感沒那樣滑順，所以建議可以選擇1/2冰即可。

▲小林木瓜牛奶的招牌木瓜牛奶，中杯（500cc）65元、大杯（700cc）85元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲小林木瓜牛奶的招牌木瓜牛奶，中杯（500cc）65元、大杯（700cc）85元。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，這裡也有焦糖布丁，售價55元，屬於傳統口味作法，比起超商布丁口感較紮實一些，吃起來不失蛋香、牛奶香，尤其苦甜味的焦糖其滋味最是迷人，很快就見底。小林木瓜牛奶西門店的商品還有冰沙、水果切盤以及沒有加牛奶的純鮮果汁，另外還有紅豆湯圓等熱飲，但是早期也受到顧客喜愛的雪綿冰則是沒有提供了。

▲吃得到十足蛋香的焦糖布丁，口感紮實，吃得出用料實在。（圖／記者葉盛耀攝）
▲吃得到十足蛋香的焦糖布丁，口感紮實，吃得出用料實在。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：小林木瓜牛奶-西門店
地址：台南市中西區西門路二段75號
電話：06-221-4632
營業時間：11:00~20:00
公休日：每週三

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

今日必吃／台北最強雞腿飯「酥嫩爆汁」可加一秘醬　蔡英文也推薦

今日必吃／開箱吳宗憲當老闆的「老唐牛肉麵」　湯濃肉香接近當年

今日必吃／迎夏吃「被米其林遺漏」90年老冰店　湯圓Q到讓人驚訝

今日必吃／西門町在地不想說的隱藏版牛肉麵　老闆不供酸菜原因曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞