今日必吃／台南40年老店復活！開箱小林木瓜牛奶　每杯65元就喝到

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但是今（2024）年4月底開始，「小林木瓜牛奶」竟然在西門路上重新開張，果然立刻招喚不少老台南人前往朝聖，幾乎每天門庭若市。因為採點完餐、付完款後拿號碼牌等候叫號的方式，所以等待的時間建議還可以再到附近其他有名的小吃美食店家，外帶其他食物。新店開張，菜單中招牌木瓜牛奶中杯（500cc）65元、大杯（700cc）85元，與手搖飲一樣，還可以調整甜度與冰塊。
而當初歇業時，除了台南民眾們覺得惋惜之外，也有不少民眾於網路上批評小林木瓜牛奶的招牌木瓜牛奶已無當初創店時那樣濃郁，但實際品嚐後，覺得木瓜與牛奶的香氣都算明顯，而記者選擇半糖，畢竟果汁不能太不甜，因為香氣還是要靠糖去吊出，但是倒是有覺得冰太多了，喝時的大量冰沙感，讓口感沒那樣滑順，所以建議可以選擇1/2冰即可。
另外，這裡也有焦糖布丁，售價55元，屬於傳統口味作法，比起超商布丁口感較紮實一些，吃起來不失蛋香、牛奶香，尤其苦甜味的焦糖其滋味最是迷人，很快就見底。小林木瓜牛奶西門店的商品還有冰沙、水果切盤以及沒有加牛奶的純鮮果汁，另外還有紅豆湯圓等熱飲，但是早期也受到顧客喜愛的雪綿冰則是沒有提供了。
📍店家資訊：
店名：小林木瓜牛奶-西門店
地址：台南市中西區西門路二段75號
電話：06-221-4632
營業時間：11:00~20:00
公休日：每週三
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