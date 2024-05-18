中國挖到礦！亞當藍伯特參戰《歌手2024》 歌迷傻眼全暴動
中國音樂實境節目《歌手2024》播出2集後，引發中國網路上熱烈討論，昨（17）日製作單位也在節目尾聲釋出彩蛋，被譽為「當代流行音樂演唱天花板」的亞當藍伯特（Adam Lambert）先透過聲音自我介紹，下一秒他就出現在畫面上向選手們發出挑戰，將確定參戰《歌手2024》，並表示：「即將到中國，我很期待！」影片一經播出，讓不少歌迷及粉絲都暴動，直呼：「節目組這是挖到礦阿！」
記者張一笙／綜合報導
《歌手2024》在播出前2集後，無疑獲得巨大的成功，昨日第2集播出後，在中國獲得收視率破1的成績，甚至在微博熱搜上也分別拿下6個第1位及7個火爆熱搜，文化娛樂榜單上50個名單中也霸榜44個熱搜。無論是那英是否能成功逆襲擊敗外籍歌手，又或是楊丞琳是否又會再度翻車，都是《歌手2024》第2集的一大看點。
《歌手2024》也在節目結束前，放上片尾彩蛋，並由亞當藍伯特親自宣布參戰《歌手2024》的消息，亞當表示：「即將前往中國，我很激動！我之前去過中國，也在那裡表演過，我早就該再去中國了！我聽說你們七位（參賽者）都很優秀，我想說，記得要盡情享受、玩得開心，盡你所能去做好表演，我真的很期待聽到你們的演唱，我迫不及待地想看到你們的笑臉。」
42歲的亞當被譽為「當代流行音樂演唱天花板」，自美國歌唱選秀節目《美國偶像第8季》出道，剛柔並濟的華麗搖滾特質，以及真假音切換自如的演唱技巧，加上充滿爆發性能量的歌聲，在當年是冠軍的最大熱門，而且沒有之一。未料在決賽夜之前，有媒體在頭版上以「美國偶像準備接納『同性戀』當冠軍了嗎？」作為標題，並曬出亞當與同性接吻的照片，因而引起軒然大波。
報導刊出後，不少美國民眾都坦言不能接受，由於決賽階段是由網路及手機簡訊投票方式決定冠軍，因此最終結果由另一名選手克里斯艾倫（Kris Allen）勝出後，讓不少歌迷、粉絲、觀眾，甚至評審都十分生氣。克里斯得知結果當下也在節目上表示：「亞當應是冠軍，我很抱歉，我不知道現在該想什麼，這太瘋狂了！」
雖然如此，亞當還是憑藉著自己的天賦與努力，在事業上獲得巨大成功，甚至獲得傳奇搖滾樂團「皇后合唱團（Queen）」的青睞，並且以合作的方式擔任主唱，一同舉辦巡迴演出，人氣也因此水漲船高，更奠定了他「當代流行音樂演唱天花板」的地位。
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