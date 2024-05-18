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撿到「大谷日」全壘打球！幸運球迷也是二刀流　搖頭娃娃炒到10萬

▲大谷翔平在「大谷日」擊出紀念性一轟，目前以13轟並列大聯盟全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在「大谷日」擊出紀念性一轟，目前以13轟並列大聯盟全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在洛杉磯市議會決議將5月17日訂為「大谷日」的當天，擊出意義非凡的本季第13號全壘打，並列大聯盟全壘打王，而這一顆「大谷日」紀念轟也被一位20歲男大生Doug Pyle撿到，巧合的是，Pyle本身就是一名投手兼外野的二刀流球員。

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撿到「大谷日」全壘打球　幸運球迷：太爽了！

此戰3局下，在一壘有人情況下，面對紅人先發投手Frankie Montas，大谷翔平抓第一顆球就出棒，瞄準偏高的95英里速球，一棒掃出左外野全壘打牆外，形成一發兩分砲，也幫助道奇以3：0擴大領先優勢。

Pyle開心地說：「我有道奇季票，昨天的搖頭娃娃日也有來。這顆球剛好就掉到我旁邊，我用棒球手套接住了，這感覺非常好。」撿到「大谷日」紀念性全壘打球，Pyle驚訝地說：「真是太爽了。」他還稱讚大谷：「他太強了，很高興他能加盟道奇，他是棒球界最好的球員，太厲害了！」

大谷搖頭娃娃瘋狂炒價　最高已賣到10萬台幣 

道奇昨（17）日主場迎戰紅人，舉辦「大谷翔平搖頭娃娃日」，吸引5萬3527名觀眾進場，創下大聯盟本季進場人數新高。比賽開打前，道奇球場外就已經人滿為患，由於事先就已經宣佈4萬個搖頭娃娃中，有1700個是灰色客場版，這讓球迷更加興奮，停車場大排長龍，賽前球場周圍一片混亂。

比賽結束後，許多大谷搖頭娃娃立刻在拍賣網站上架炒賣，在日本當地，主場球衣版最高已經炒到9萬日圓（約合1萬8607台幣），客場版因較為稀有，價格約在10萬日圓左右（約合2萬675台幣），但在海外拍賣網站上，甚至有人賣到50萬日圓（約合10萬3375台幣）。

▲大谷翔平搖頭娃娃，在美國拍賣網站「ebay」已經炒到10萬台幣。（圖／取自X）
▲大谷翔平搖頭娃娃，在美國拍賣網站「ebay」已經炒到10萬台幣。（圖／取自X）
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