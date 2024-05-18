台中水井嬰屍案真相曝光！父母不想要孩子 男嬰遭「丟浴缸溺斃」
去年5月間，台中石岡區驚傳嬰屍案，而整起命案手法也被曝光！謝姓男子原本與柯姓女友同居，2022年10月柯女發現懷孕，謝男原要求柯女拿掉小孩，雙方為此多次發生口角，去年5月間，柯女於租屋處生下一名男嬰，2人涉嫌將男嬰放進裝滿水的浴缸溺斃，再用塑膠袋包裹、棄屍租屋處後方水井，全案已於今年4月26日偵結，檢方依殺人等罪起訴謝、柯，案件將由國民法官審判。
記者林盈君／綜合報導
據了解，謝男與柯女原本在東勢同居，前年10月間，柯女發現懷孕後，謝男要求拿掉小孩遭拒，雙方為此爆發爭吵，謝男因此搬出去到石岡租屋。去年5月間，柯女於東勢租屋處生下男嬰，通知謝男前來，未料柯女卻表示不想留下小孩，謝男遂將男嬰放入裝滿水的浴缸溺斃，用塑膠袋包裹、棄屍石岡租屋處後面的水井。
直到今年1月間，2人因受不了內心煎熬向警方自首。今年4月26日，台中地檢署偵查終結，將羈押的謝男與柯女依殺人及棄屍罪嫌起訴，並依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，將由國民法官審理。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110