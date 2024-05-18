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藤浪晉太郎3A掙扎！無緣回大聯盟？　經紀人Boras拿菊池雄星比喻

▲日本火球男藤浪晉太郎本季轉戰大都會，目前在小聯盟3A苦苦掙扎，防禦率高達14.09。（圖／取自X）
▲日本火球男藤浪晉太郎本季轉戰大都會，目前在小聯盟3A苦苦掙扎，防禦率高達14.09。（圖／取自X）

記者路皓惟/綜合報導

看著日籍同胞山本由伸、今永昇太大聯盟大放異彩，目前效力於紐約大都會隊3A「火球男」藤浪晉太郎，卻在小聯盟苦苦掙扎。截至最新數據顯示，藤浪晉太郎9場出賽，主投7.2局出現多達17次四壞保送和2次觸身球，防禦率高達14.09，這種成績表現想要回到大聯盟恐怕很困難，不過經紀人Scott Boras（波拉斯）卻藤浪的未來保持樂觀態度，相信他能夠東山再起。

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藤浪晉太郎控球走鐘　3A苦苦掙扎防禦率14.09

經紀人Boras在受採訪時表示：「現在藤浪處在一個前所未有的環境中投球，天氣非常寒冷，所以四壞球也變多了。但他很快會恢復控球能力。當找回投球節奏後，他能夠找回去年的好狀態好，他擁有大聯盟水準以上的球速。」

去年6月藤浪晉太郎防禦率為3.97，7月降至3.14，並在7月下從排名墊底的奧克蘭運動家，被交易到有爭冠希望的巴爾的摩金鶯隊，但最後金鶯遭德州遊騎兵橫掃出局。今年休賽季藤浪晉太郎以1年335萬美元合約轉披大都會戰袍。

Boras：藤浪晉太郎也能像菊池一樣復活

藤浪晉太郎出現嚴重的控球問題，也不禁讓人想起當年效力西雅圖水手的菊池雄星，菊池在2019年赴美挑戰大聯盟，菜鳥年防禦率為5.46，第二年為5.17，表現掙扎。第三年菊池雄星投出好表現，並入選全明星賽，但下半季卻崩盤，最終以7勝9敗、防禦率4.41收場。

當時不少人認為水手做出一筆失敗的投資，但Boras依舊對菊池抱有信心，「能夠穩定投出156公里速球的左投並不多見，他也入選明星賽，有很多球隊對他感興趣。」離開水手之後，菊池雄星與多倫多藍鳥簽下3年3600萬美元合約，即便第一年表現掙扎，但隔年投出11勝6敗、防禦率3.86佳績。今年球季菊池防禦率僅2.64，扛起藍鳥先發輪值。

令人驚訝的是，菊池雄星在菜鳥年被轟出36支全壘打，本季至今僅挨了2轟，他用平均155公里速球，搭配134公里的曲球及143公里的滑球，有效讓打者揮空。

究竟藤浪晉太郎能否像菊池雄星一樣在大聯盟復活？Boras表示：「藤浪也是一名非常聰明的球員，他能夠與隊友建立良好的關係，理解我們和球團想要傳達的訊息，身體狀況也很好，以他的肩膀情況，我相信他一定可以做到。」

▲菊池雄星。（圖／美聯社／達志影像）
▲菊池雄星開季至今投出2勝3敗、防禦率2.60佳績。（圖／美聯社／達志影像）
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