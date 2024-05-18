《歌手2024》楊丞琳淘汰！汪蘇瀧PK黃宣「被秒殺」挨轟：才該出局

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一方面，汪蘇瀧被黃宣以〈獨上C樓〉PK掉。黃宣在演唱前被問到為什麼會選擇汪蘇瀧作為對手，不改無厘頭風格表示：「我選你（汪蘇瀧）是因為我來長沙吃太好了，肚子有點不舒服，我看你是第一個上台，這樣我還有時間去舒服一下」，一番話讓汪蘇瀧傻住，只能回應：「我祝他成功……」。
演出過後，不少網友都十分驚豔黃宣的表現，關鍵字「黃宣太鬆弛了」還登上微博熱搜，許多大陸網友紛紛大讚，「黃宣真的很chill」、「汪蘇瀧唱功跟黃宣完全不是一個level」、「黃宣舞台更值得看真的，汪的音準不行，導致聽起來很難受」，然而也有許多人無法接受他搞怪的風格，「汪蘇瀧至少高潮部分是好聽的」、「黃宣我也欣賞不來」、「我真的服了，聽他的歌感覺是對我的精神折磨」，意外在微博上掀起正反兩面論戰。
YELLOW黃宣小檔案
本名：黃宣
綽號：東南亞巨石強森、台灣史塔森、21世紀摩登大聖、自帶風雨的男人、傑克賓恩先生
生日：1992年5月27日
年紀：31歲
學歷：師大附中、台北藝術大學戲劇學系（肄業）
音樂風格：R&B、爵士、搖滾、電子音樂
代表作：〈獨上C樓〉、〈怪天氣〉、〈遠行〉、〈不開燈俱樂部〉、〈飢餓時代〉、〈一天〉、〈Beanstalk〉等
獲獎經歷：第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」、第12屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」、「最佳節奏藍調歌曲獎」
配偶：經紀人Elsie
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道