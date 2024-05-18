楊丞琳《歌手2024》被淘汰！挑戰JJ〈不為誰而作的歌〉開口就跑調

《歌手2024》楊丞琳淘汰！汪蘇瀧PK黃宣「被秒殺」挨轟：才該出局

▲汪蘇瀧演唱歌曲〈血肉〉被網友砲轟，淘汰的應該是他，而不是楊丞琳，他和黃宣PK的舞台畫面瘋傳，網友直呼他被黃宣秒殺。（圖／翻攝自《歌手》微博）
▲汪蘇瀧演唱歌曲〈血肉〉被網友砲轟，淘汰的應該是他，而不是楊丞琳，他和黃宣PK的舞台畫面瘋傳，網友直呼他被黃宣秒殺。（圖／翻攝自《歌手》微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

大陸音樂節目《歌手2024》以不修音的現場表演為名，考驗歌手的演唱實力，開播以來討論度不斷攀升，台灣歌手楊丞琳先是演唱〈帶我走〉慘遭外界炮轟「翻車」，最新一集挑戰〈不為誰而作的歌〉遭淘汰，然而同時間汪蘇瀧對上來踢館的黃宣，卻被批評演唱過於煽情，不少網友直呼他才應該被淘汰，「黃宣真的秒（殺）了啊」。

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汪蘇瀧演唱歌曲〈血肉〉，深情念一段獨白，向媽媽告白，唱到一半還忍不住泛淚，有大陸網友認為，汪蘇瀧的表演根本水準不夠又太矯情，不滿楊丞琳被淘汰，汪蘇瀧卻留下來，「不適合競技比賽，還是搞創作吧」、「瀧罪不至此，不適合這節目」、「確實不好聽啊」、「罪不至此，就是創作型歌手不適合這種考驗唱功的綜藝」。

▲（圖／翻攝自汪蘇瀧微博）
▲汪蘇瀧演唱歌曲〈血肉〉，過程中一度泛淚。（圖／翻攝自汪蘇瀧微博）
另一方面，汪蘇瀧被黃宣以〈獨上C樓〉PK掉。黃宣在演唱前被問到為什麼會選擇汪蘇瀧作為對手，不改無厘頭風格表示：「我選你（汪蘇瀧）是因為我來長沙吃太好了，肚子有點不舒服，我看你是第一個上台，這樣我還有時間去舒服一下」，一番話讓汪蘇瀧傻住，只能回應：「我祝他成功……」。

▲來自台灣的歌手YELLOW黃宣成功淘汰楊丞琳，進入《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）
▲汪蘇瀧被黃宣以〈獨上C樓〉PK掉，黃宣的演出評價卻十分兩極。（圖／翻攝自微博）
演出過後，不少網友都十分驚豔黃宣的表現，關鍵字「黃宣太鬆弛了」還登上微博熱搜，許多大陸網友紛紛大讚，「黃宣真的很chill」、「汪蘇瀧唱功跟黃宣完全不是一個level」、「黃宣舞台更值得看真的，汪的音準不行，導致聽起來很難受」，然而也有許多人無法接受他搞怪的風格，「汪蘇瀧至少高潮部分是好聽的」、「黃宣我也欣賞不來」、「我真的服了，聽他的歌感覺是對我的精神折磨」，意外在微博上掀起正反兩面論戰。

YELLOW黃宣小檔案

本名：黃宣
綽號：東南亞巨石強森、台灣史塔森、21世紀摩登大聖、自帶風雨的男人、傑克賓恩先生
生日：1992年5月27日
年紀：31歲
學歷：師大附中、台北藝術大學戲劇學系（肄業）
音樂風格：R&B、爵士、搖滾、電子音樂
代表作：〈獨上C樓〉、〈怪天氣〉、〈遠行〉、〈不開燈俱樂部〉、〈飢餓時代〉、〈一天〉、〈Beanstalk〉等
獲獎經歷：第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」、第12屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」、「最佳節奏藍調歌曲獎」
配偶：經紀人Elsie

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