板橋寵物餐廳「2貓死亡」！動保處揪3違規開罰11萬 店內7貓送養
板橋一間寵物餐廳遭到民眾檢舉疑虐貓，更造成2隻貓咪死亡，新北市政府動保處日前查核該餐廳，發現店家未申請動物展演，卻利用貓咪與客人互動營業，還販售不明分包裝飼料，並未施打狂犬病疫苗等缺失，以違反動物保護法及動物傳染病防治條例裁罰業者新台幣11萬元，更帶回店內7隻貓協助送養。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，有民眾檢舉該間寵物餐廳，不僅讓貓咪洗冷水澡後在冷氣房或陰涼處自然乾，更不讓員工用吹風機幫貓吹乾；還曾經用精油塗抹貓咪身體，造成皮膚大範圍灼傷，毛脫落、皮膚紅腫，還讓才一個月大就讓幼貓，待在店內跟其他成貓相處，讓客人玩，沒有隔離也沒顧慮到幼貓是否容易得到傳染病、細菌；並質疑店內貓咪生病不吃喝，因而導致死亡。
動保處前往稽查，發現店內另有7隻絕育貓咪，但無施打狂犬病疫苗紀錄，罰3萬元；店家販售逗貓棒、飼料，供民眾餵食貓咪，未申請動物展演，罰5萬元；餐廳販售分裝飼料，分包未標示飼料成分資訊，罰3萬元。
動保處指出，業主稱店內貓咪除自己飼養也有朋友不想養送到店內，貓咪生病都會送醫治療。貓咪「咪醬」是前飼主棄養，飼養1個月後不吃不喝，其他員工送醫治療後死亡，貓咪「丁丁」被醫院診斷為傳染性腹膜炎不久後死亡。為確認飼養情形，動保處要求業者需提供就醫紀錄。
針對民眾質疑店家私自繁殖及生病貓咪未就醫這些尚待查證，一旦屬實，將依據動保法再開罰。動保處於15日再次稽查，店家已自上次稽查後歇業，考量店家人力恐有照顧不周情形，經幾番溝通，同意7隻貓咪全數交由動保處開放認養。