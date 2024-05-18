IKEA首設美食實驗室！「植物雞塊」下半年開賣 真實口感、亮點曝
IKEA除了以家具打出知名度，美食小站霜淇淋、雞塊也受到民眾喜愛，對此，IKEA在去年底新開幕「美食實驗室」，除了研發出新的美味食品外，也因應全球環保趨勢，目標在2025年將IKEA餐廳高達50％以上的美食改為使用素食肉，首個成功研發的新品「植物雞塊」，預計在今年下半年登場。
記者鍾怡婷/綜合報導
「購物會讓你感到飢餓」由於IKEA在全球有許多大型店舖，讓消費者可以在賣場看到家具擺放在家中的模擬型態，消費者通常一逛就是數小時，不好補充體力就逛不下去，創辦人Ingvar Kamprad留意到消費者這種心態，因此首間IKEA的餐廳也就誕生了。
如今IKEA的霜淇淋、瑞典肉丸都成為代表性食物，IKEA也在去（2023）年底，在瑞典總部創立全球首間美食實驗室（Food Lab），除了研發新菜色外，也針對永續政策訂下目標，希望在2025年IKEA餐廳50％的餐點都改為使用植物肉，減少碳排放。
IKEA美食實驗室將推出的一個產品「植物肉雞塊」也搶先曝光，IKEA唯一的美食研發者Daniel表示，植物肉雞塊耗時1.5年研發，希望讓口感最大程度接近真實的雞肉，同時還要留意營養成分及膳食纖維，與2019年推出的植物肉丸配方不同，改用麥類為主原料。
「植物肉雞塊」預計在今年下半年登場，實際品嚐咬下的口感與葷食雞塊相當類似，不過比起雞肉更有彈性，預計也會成為IKEA推廣植物肉美食的一大里程碑。