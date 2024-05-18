台灣buffet霸主洗牌了！饗食天堂、漢來海港輸它　老饕全改吃這間

Google IO懶人包！Tim哥美國直擊7亮點　影片不用拍輸入文字即可

▲Google IO 2024年新功能滿滿，YTR Tim哥分享7大亮點，快速看懂最新科技。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Google IO 2024年新功能滿滿，YTR Tim哥分享7大亮點，快速看懂最新科技。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）

記者周淑萍/綜合報導

Google IO開發者大會狂秀「AI」，據統計，在首日的重點演講上就說了121次，可以顯示對於AI相當重視，活動中分享大量的Google新功能，受邀前往美國參與發表會的科技YouTuber Tim哥找來Podcast頻道「科技浪」哈利一起分享Google IO的亮點，讓你快速看懂2024年Google最新科技。

我是廣告 請繼續往下閱讀
◼︎1 Veo 影像生成模式

很明顯的Google端出Veo來跟OpenAI推出的Sora打對台，之後用戶可以輸入一段文字，就能自動生成超過一分鐘的影片，而且更厲害的是，還能理解不同風格，像是可以加入縮時等。

▲Google IO。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Google端出Veo來跟OpenAI推出的Sora打對台，輸入文字就能生成影片。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
◼︎2 Ask Photos

只要輸入文字就能搜尋圖庫裡的照片，或許可以視為相簿內的聊天機器人，可以快速在相簿內找到想要的內容，未來的尋找模式可能會是，詢問兒子的跑步狀況如？AI 就會整理出相關的照片，甚至串連成一個故事，會是一個非常實用的功能。

▲Google IO。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Google IO展示Ask Photos新功能。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
◼︎3 Project Astra AI數位助理

從示範影片可以發現，Project Astra回復的速度非常的快速，幾乎可說是即時，還能理解影片的前後文，之前看過的東西都會記得。支援更進階的視覺場景辨識，像是可以讓使用者在螢幕上畫上記號，Gemini 可以根據記號來回答問題。譬如影片中在螢幕上對喇叭畫上箭頭並詢問「喇叭的這個部分叫什麼？」

▲Google IO。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Project Astra類似數位助理，回復的速度會更加快速。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
◼︎4 安卓手機新功能

加入了Gemini 助理、圈選搜尋，還可以透過AI計算數學公式，甚至阻斷詐騙電話。

◼︎5 Google搜尋

導入更強的AI模型後，搜尋後的結果會再加入AI的意見，還具備更強大的整合能力，像是今天想要做三天的菜，不只是提供菜單，還可以整合成購買清單，同時還能進行旅遊和健身規劃。

◼︎6 Gemini Advanced

可以進行更大量的文件分析，Tim哥也在活動現場體驗，系統可以進行多達1500頁的文件進行摘要，用戶也能直接提問，大幅省去檢閱文件的時間。

▲Google IO。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Gemini Advanced 可以快速歸納出高達1500頁內文中重點。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
◼︎7 Gmail 重點整理

可以請系統協助統整相關郵件，像是提供旅遊清單，如何打包，搭配班機整合最佳行程，郵件內也可以整合相關文件。


Google正面對決OpenAI　推出「Gemini 1.5 Pro」可處理1500頁文件

Google I/O大秀AI！全新Gemini助攻「搜尋」　連影片也能解套

開箱Google Pixel 8a：很強的萬元AI 輕旗艦　功能直逼旗艦機

擔心Google偷聽偷錄你的聲音嗎？iPhone、Android關閉步驟一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載