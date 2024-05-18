Google IO懶人包！Tim哥美國直擊7亮點　影片不用拍輸入文字即可

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很明顯的Google端出Veo來跟OpenAI推出的Sora打對台，之後用戶可以輸入一段文字，就能自動生成超過一分鐘的影片，而且更厲害的是，還能理解不同風格，像是可以加入縮時等。
◼︎2 Ask Photos
只要輸入文字就能搜尋圖庫裡的照片，或許可以視為相簿內的聊天機器人，可以快速在相簿內找到想要的內容，未來的尋找模式可能會是，詢問兒子的跑步狀況如？AI 就會整理出相關的照片，甚至串連成一個故事，會是一個非常實用的功能。
◼︎3 Project Astra AI數位助理
從示範影片可以發現，Project Astra回復的速度非常的快速，幾乎可說是即時，還能理解影片的前後文，之前看過的東西都會記得。支援更進階的視覺場景辨識，像是可以讓使用者在螢幕上畫上記號，Gemini 可以根據記號來回答問題。譬如影片中在螢幕上對喇叭畫上箭頭並詢問「喇叭的這個部分叫什麼？」
◼︎4 安卓手機新功能
加入了Gemini 助理、圈選搜尋，還可以透過AI計算數學公式，甚至阻斷詐騙電話。
◼︎5 Google搜尋
導入更強的AI模型後，搜尋後的結果會再加入AI的意見，還具備更強大的整合能力，像是今天想要做三天的菜，不只是提供菜單，還可以整合成購買清單，同時還能進行旅遊和健身規劃。
◼︎6 Gemini Advanced
可以進行更大量的文件分析，Tim哥也在活動現場體驗，系統可以進行多達1500頁的文件進行摘要，用戶也能直接提問，大幅省去檢閱文件的時間。
◼︎7 Gmail 重點整理
可以請系統協助統整相關郵件，像是提供旅遊清單，如何打包，搭配班機整合最佳行程，郵件內也可以整合相關文件。