史上最貴餐巾紙！寫下「梅西生涯第一份合約」　以3115萬台幣拍出

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這張餐巾紙的故事要追溯到2000年12月14日，當時梅西年僅13歲，由阿根廷經紀人Horacio Gaggioli安排簽約，與時任巴塞隆納體育總監Carles Rexach在一家俱樂部會面。那時Rexach向服務生要空白紙，結果服務生拿來餐巾紙，於是Rexach將合約內容寫在餐巾紙上，這張用藍色墨水書寫下的合約內容，也改變梅西與巴塞隆納的未來。
當時，梅西的父親Jorge Messi因為與巴塞隆納的談判陷入僵局，威脅要把兒子帶回阿根廷，這張餐巾紙上標註了2000年12月14日，並有Gaggioli、另一位經紀人Josep Maria Minguella以及Rexach的簽名，以確保合約內容有效。
餐巾紙以3115萬元售出 曾在全球進行展出
這份2000年12月簽下的合約原本是阿根廷經紀人Gaggioli的收藏品，他選擇借Bonhams拍賣行之手賣出這件收藏品，這件收藏品還曾在過去的數個月內在全球進行展出，地點包括美國紐約、英國倫敦和法國巴黎。
英國拍賣公司Bonhams指出，這張餐巾紙的起拍價為37.9萬美元（約合1219萬台幣），最終以96.8萬美元（約合3117萬台幣）成交。
Bonhams的負責人表示：「這只是一張餐巾紙，但卻是意義非凡，因為它開啟了梅西的職業生涯，最終改變了梅西的生活，也改變了巴塞隆納的未來，它成為了一段足球歷史的起點，這也是它如此著名的原因。」
梅西自13歲加入巴塞隆納青訓後，一路為球隊贏下多項榮譽。在巴塞隆納的17個賽季中，梅西率隊拿下了4座歐冠冠軍、10座西甲冠軍。這名8屆金球獎得主在2021賽季轉至法甲豪門巴黎聖日耳曼，目前則為美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際效力。
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