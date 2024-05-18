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60萬債務喬不攏！22歲男公關慘被活活打死　牛郎界李到晛遭起訴

▲22歲的王姓男公關積欠60萬債務還不出來，慘遭號稱「牛郎界李到晛」的李男夥同員工吳男活活打死，兩人遭檢方依重傷致人於死罪嫌起訴。（圖／翻攝googlemap）
▲22歲的王姓男公關積欠60萬債務還不出來，慘遭號稱「牛郎界李到晛」的李男夥同員工吳男活活打死，兩人遭檢方依重傷致人於死罪嫌起訴。（圖／翻攝googlemap）

記者孫唯容／綜合報導

台中一間牛郎店今年一月驚傳命案，22歲的王姓男公關積欠60萬債務還不出來，慘遭號稱「牛郎界李到晛」的李男夥同員工吳男聯手痛毆，王男腦部出血，被丟在招待所內的沙發上，李男隨後找來王男父親協商債務，直到協商完畢父親才發現王男已昏迷不醒，緊急送醫搶救，5天後仍宣告不治，檢方偵結依重傷致人於死罪嫌起訴李姓負責人及吳姓員工。

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起訴書指出，被害人王男在「牛郎界李到晛」旗下的私人招待所工作，任職期間多次讓酒客賒帳消費，前後累計下來達60萬元，雙方經協商後，王男同意簽下6張價值540萬元的本票做擔保，後續李男也將王男辭退。

根據檢警調查，今年1月12日上午8點多，李男為了債務問題將王男約到招待所，雙方爆發口角衝突，李男認為王男找藉口不還錢，便找來吳姓員工一起痛毆王男，導致他頭部受重創，攤倒沙發上失去意識，

李男見狀非但沒有協助送醫，更找來王男父親協商債務問題，兩人協調一小時後，王男父親準備離開，才赫然發現兒子已經生命垂危，立即報案將他送醫治療，王男最終由於嚴重顱內出血、腦水腫以及敗血症等，昏迷5天仍宣告不治。

日前檢察官偵結後依重傷致人於死罪嫌起訴李男、王男，全案將由台中地院國民法官法庭審理。

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