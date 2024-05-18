北捷女廁驚見「2條電線裝置」！妹子怕爆被偷拍 真實用途超意外
常常我們出門在外，有需求的時候總是會到百貨公司、車站內使用廁所，不過這是什麼詭異的裝置？近日有女網友分享自己到捷運站上廁所時，突然抬頭看到門上有2條電線，不知道其用途為何，於是上網請益，貼文引起熱議。而就有內行人解答用途，表示那是「感應裝置」，並不是「偷拍的針孔攝影機」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「最近在捷運上廁所，沖完水後正面準備開門，結果抬頭發現廁所門的門軸上有2條電線，一路連結到隔壁廁所的門框上面....」由於女網友過去沒注意到過這個電線裝置，擔心是有心人士所安裝，因此拍下來詢問「捷運站廁所這個是什麼？」
貼文曝光後，就有網友紛紛回應「感應有沒有人在使用的裝置吧？」、「如果是針孔你也已經被拍完了」、「應該是感應裝置，有些廁所會有使用超過15分鐘會通知服務人員來確認你是否沒事的裝置」、「女生真的好辛苦....上廁所都要擔心被偷拍」、「這是感應裝置不要怕，是顯示廁所有沒有人使用的」、「搭十幾年捷運沒注意看過.....」。
北捷廁所安全機制！民眾別擔心「電線裝置不是偷拍」
事實上，該女網友遇到的這個電線裝置確實不是針孔攝影偷拍！是台北捷運廁所從2011年起陸續試辦限時措施，北捷表示，站務與清潔人員都會注意乘客如廁時間，原則上超過15分鐘，就可能通報站長派員關心，用意在於適時協助民眾、確保安全。
若是超過30分鐘則會響起警報器，若民眾有身體不適狀況，車站人員都可以提供協助，但根據北捷的統計，極少有乘客或旅客使用廁所超過30分鐘。北捷也強調，該裝置功能為協助旅客，是本著服務至上的考量，並非要限制民眾使用廁所時間，所以下回民眾如果到捷運站上廁所時，看到這個裝置也不要太擔心哦！