大谷翔平陷人生最大危機！如何克服「失眠」？　靠隊友走出舒適圈

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自從水原一平被控非法賭博引發竊取大谷帳戶事件曝光後，大谷翔平心境經歷了巨大的波動，這是他職業生涯首次面對如此重大的醜聞。儘管如此，大谷在球場上的表現並未受到太大影響，依然閃耀著光芒。
大谷翔平在4月3日對陣舊金山巨人擊出本季第一發全壘打，逐漸找回了穩定的打擊狀態。當時在賽後記者會上，大谷表示：「不想拿心理狀態當藉口，這也是技術的一部分，自己沒能取得好成績是因為實力不足。」
水原一平事件造成的紛紛擾擾，大谷翔平依舊非常敬業，全心全意專注於球場，但在事件剛爆發時，大谷坦承有好幾天都睡不好，導致睡眠不足，「隨著整個案件的發展，現在時間很充裕，每天都能好好休息，每天都能認真打球。」
大谷翔平感謝隊友們的支持，並表示這些支持幫助他渡過難關，「比起失去信任多年的老朋友，我更感謝隊友、球團和許多一路支持我的人。這一點令我非常感激。」
大谷走出舒適圈 有望寫生涯最佳成績
由於手肘動刀復健關係，今年賽季大谷翔平以「一刀流」專職打者，本季出賽45場，擊出13轟、16支二壘打和1支三壘安打，以及32分打點，打擊三圍是超狂的.358/.426/.676，並跑出11次盜壘成功。
根據日媒《NTV NEWS24》預測，如果大谷翔平繼續保持火熱的狀態，整季全壘打數有機會挑戰生涯最多的46轟，並且有望敲出生涯新高的110分打點，盜壘次數也可能達到33次，將寫下美職生涯最佳成績。
道奇主帥Dave Roberts也對大谷的表現表示讚賞，他說：「失去了一個中間人，與大谷的交流變得更容易了，他也更主動積極與大家交談。」一名選手也透露：「以前總是要透過水原一平，但現在更容易與大谷直接交談。」
作為道奇陣中的老大哥Miguel Rojas時常在大谷休息時關心他的身心狀況，「我希望大谷在球隊裡面感到舒適，大家都希望給大谷營造一個歡迎他的氛圍。」有了隊友的支持與鼓勵，幫助大谷克服了生涯最大的難關，繼續在球場上發光發熱。
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