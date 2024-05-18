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大谷翔平陷人生最大危機！如何克服「失眠」？　靠隊友走出舒適圈

▲大谷翔平走過水原一平事件風波，最感謝隊友支持，「得到的支持比失去的更多」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平走過水原一平事件風波，最感謝隊友支持，「得到的支持比失去的更多」。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平自前翻譯水原一平非法簽賭及偷錢以來，面對了巨大的壓力和挑戰。大谷翔平坦承因為水原事件有一陣子常常睡不好，相當重視睡眠品質的大谷一度還失眠，如今事件過了2個月，在隊友和教練的支持之下，大谷在球場上找回狀態，有望挑戰生涯最佳成績，他也感謝隊友的陪伴，「得到的支持比失去的更多。」

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大谷曾因水原事件失眠　感謝隊友支持

自從水原一平被控非法賭博引發竊取大谷帳戶事件曝光後，大谷翔平心境經歷了巨大的波動，這是他職業生涯首次面對如此重大的醜聞。儘管如此，大谷在球場上的表現並未受到太大影響，依然閃耀著光芒。

大谷翔平在4月3日對陣舊金山巨人擊出本季第一發全壘打，逐漸找回了穩定的打擊狀態。當時在賽後記者會上，大谷表示：「不想拿心理狀態當藉口，這也是技術的一部分，自己沒能取得好成績是因為實力不足。」

水原一平事件造成的紛紛擾擾，大谷翔平依舊非常敬業，全心全意專注於球場，但在事件剛爆發時，大谷坦承有好幾天都睡不好，導致睡眠不足，「隨著整個案件的發展，現在時間很充裕，每天都能好好休息，每天都能認真打球。」

大谷翔平感謝隊友們的支持，並表示這些支持幫助他渡過難關，「比起失去信任多年的老朋友，我更感謝隊友、球團和許多一路支持我的人。這一點令我非常感激。」

大谷走出舒適圈　有望寫生涯最佳成績

由於手肘動刀復健關係，今年賽季大谷翔平以「一刀流」專職打者，本季出賽45場，擊出13轟、16支二壘打和1支三壘安打，以及32分打點，打擊三圍是超狂的.358/.426/.676，並跑出11次盜壘成功。

根據日媒《NTV NEWS24》預測，如果大谷翔平繼續保持火熱的狀態，整季全壘打數有機會挑戰生涯最多的46轟，並且有望敲出生涯新高的110分打點，盜壘次數也可能達到33次，將寫下美職生涯最佳成績。

道奇主帥Dave Roberts也對大谷的表現表示讚賞，他說：「失去了一個中間人，與大谷的交流變得更容易了，他也更主動積極與大家交談。」一名選手也透露：「以前總是要透過水原一平，但現在更容易與大谷直接交談。」

作為道奇陣中的老大哥Miguel Rojas時常在大谷休息時關心他的身心狀況，「我希望大谷在球隊裡面感到舒適，大家都希望給大谷營造一個歡迎他的氛圍。」有了隊友的支持與鼓勵，幫助大谷克服了生涯最大的難關，繼續在球場上發光發熱。

▲大谷翔平在「大谷日」擊出紀念性一轟，本季第13號全壘打出爐，並列大聯盟全壘打王，今年有望寫下美職生涯最佳成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在「大谷日」擊出紀念性一轟，本季第13號全壘打出爐，並列大聯盟全壘打王，今年有望寫下美職生涯最佳成績。（圖／美聯社／達志影像）
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