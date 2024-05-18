蓮蓬頭比馬桶還髒！細菌暴增「跟熱水一起噴出」 達人1神招清潔
蓮蓬頭是在浴室洗澡不可或缺的工具之一，不過英國研究顯示，蓮蓬頭若沒有定期清潔，噴出的熱水細菌含量竟比馬桶還要多，原因在於蓮蓬頭上堆積的水垢及礦物質，容易讓細菌附著繁殖，進而影響到人體。台灣家事達人陳映如就分享蓮蓬頭清潔方法，可以利用「過碳酸鈉」及廢棄牙刷，簡單就能清除蓮蓬頭上的污垢。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《Ｗoman's Ｗorld》報導，蓮蓬頭使用久了就會形成水垢，尤其在自來水水質較硬的地區，還有可能會出現礦物質堵塞出水孔，若是這時有細菌在環境中繁殖，就會附著在蓮蓬頭的礦物質沉積物上，並在洗澡過程中跟著水流一起被噴出。
蓮蓬頭竟比馬桶還髒
英國曼徹斯特大學（Manchester University）研究發現，蓮蓬頭所噴出熱水細菌含量，竟比馬桶還要多，換言之妥善清潔的蓮蓬頭，比起馬桶還要髒不少。而清潔公司老闆克魯格（Muffetta Krueger）建議，蓮蓬頭應該要每週擦拭一次，並且每月進行一次深度清潔，定期將堆積的水垢、礦物質清除，避免成為細菌的溫床。
蓮蓬頭清潔神招
台灣家事達人陳映如曾分享蓮蓬頭清潔方法，民眾可以購買含有「過碳酸鈉」成分的「活氧漂白粉」、「氧系漂白粉」等清潔用品，並在盆子內同時注入溫熱水及過碳酸鈉，等到過碳酸鈉完全溶解之後，再將蓮蓬頭放入盆內浸泡30分鐘，最後利用廢棄牙刷刷洗乾淨即可完成。