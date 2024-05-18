《九龍城寨之圍城》高度還原80年代場景！眼尖粉絲揭祕2處彩蛋
香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》由古天樂、洪金寶、任賢齊領銜主演，近期因為精彩的劇情與刺激的武打戲創下超高票房，而目前也已經在台上映。劇情描述在香港80年代時，各大黑幫為了佔領「九龍城寨」而冒險打鬥，並勾心鬥角的故事。其中劇組設計的武打戲，承襲了港漫不拖泥帶水的特性，用最簡單直接的打法，讓人有拳拳到肉的感覺，尤其密集又快速的拳腳功夫讓整個電影特色滿滿，劇中最最亮眼的橋段，大概就是身手迅捷的龍捲風（古天樂飾）與大老闆（洪金寶飾） 的精彩打戲，兩人拿武器對砍時，都用盡全力，並招招致命，讓人屏息靜觀，深怕一眨眼就錯過了角色的精彩招式。而也有眼尖網友發現，劇組在故事裡呈現的場景，其實現在在香港還找得到，被封為是兩大隱藏彩蛋。
記者施以慧／綜合報導
《九龍城寨之圍城》劇中場景的複雜程度相當高，劇組為了考究香港80年代的生活場景，前往不少老街坊收集當時的故事，同時也參考上個世紀時，一些曾在實地取景的香港電影，也因此成功還原九龍城寨不規則的建築風格與破敗老舊的街市，其中燈光灰暗的手作代工坊，和充滿電線桿的小巷，也確實高度還原過去景象，也讓人明白為何這部斥資3億港幣的鉅作，要耗費5000萬元在場景佈置上了。
有貼心網友點出劇中的場景，其實在香港深水埗靠近嘉頓山附近的「美荷樓生活館」可以探尋得到，該館位於香港九龍石硤尾寮屋區，是香港最早期、碩果僅存的「H」形6層徙置大廈，目前還被獲評為2級歷史建築。館內的陳設可以讓粉絲更加了解上世紀香港人的生活方式，懷舊的氛圍會讓人感覺像走進時光隧道裡一般，真切體驗到過去香港人的生活環境。
而劇中時常出現的高樓大廈，雖然人們以現代的角度來看會認為毫無美感，但卻反而更凸顯了老舊城市的風情，好似能體會過去許多人在此艱苦謀生的辛酸，也有網友揭祕，這處場景可以到鰂魚涌的涌益昌大廈附近，那裡禁止喧嘩打擾住民，只接受安靜的沉浸式體驗，傍晚到了用餐時間還會飄出各家煮晚飯的香氣，是相當具有指標性的城市奇景。
另外也有來自香港的粉絲揭祕，雖然這裡看似相當破舊，但實際上卻有許多人在這裡居住謀生，密密麻麻的窗戶，若是沒有看見居民晾曬的衣服，很可能會認為這裡已經荒廢許久，另外這裡的房價也不便宜，畢竟身處在地狹人稠的香港，涌益昌大廈其實1戶12坪的空屋也要價400萬港幣，等同於1坪就要價新台幣120萬元，堪比台北豪宅，看似蝸居的生活其實也相當不容易。
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