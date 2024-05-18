何承叡將雙打冠軍留臺灣！攜韓國好手南智星登頂　賽史臺將第4人

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今年才開始合作的何承叡(世界雙打第145)／南智星(世界雙打第121)， 兩人各司前後排、分工明確，何承叡發球強底線抽重、南智星截擊靈活，合作的前四站賽事就拿下兩站ITF M15亞軍和釜山挑戰賽雙打冠軍，兩人的決賽對手是已「高齡」46歲的世界雙打第137松井俊英，和其搭檔28歲世界雙打第148上杉海斗，兩人相差足足18歲兩人自2021年就開始合作，今年曾在努美亞、無錫兩站挑戰賽打進決賽，但最終都只獲得亞軍。
何承叡／南智星今在雙打決賽開賽就表現相當強勢，第一盤首局就率先破發，兩人發球局表現完美，沒遭遇到任何危機下，第5局又二度破發後，只花20分鐘就以6比2拿下首盤。
第二盤，何承叡／南智星組合雖然先在第2局面對破發點，但兩人力保不失下，反而在第3局率先破發，第4局又化解2破發點後，第5局又二度破發後，成功連下5局，雖然第7局1個賽末點沒拿下，第8局賽末發球局雖然一度以15比40落後，但兩人成功連下3分後，最終順利以6比2拿下勝利奪冠，何承叡也成為自2015年王介甫、2016年楊宗樺／謝政鵬之後，第三組雙打封王的臺將。
「這個冠軍的感動完全不一樣！」何承叡／南智星兩人先前已經合作打下釜山挑戰賽雙打冠軍，但何承叡說：「先前在釜山是異國他鄉，獨自一人的開心，但這次是所有的觀眾粉絲跟我一起感動，這樣的意義是完全不一樣的。」搭檔南智星也說：「釜山是我的家鄉，當時我打的非常緊張，但今天何承叡打的太不可思議了，我要謝謝他。」
何承叡封王賽後在場內受訪時，特別向從屏東北上的父親致謝，讓老爸當場流下感動的眼淚，何承叡說：「父親是很情緒化的人，我只要一提到他，他都會掉眼淚，父親幫助我網球很多，他特別還去做了很多的學習來幫助我，包括去唸心理學的知識來跟我分享。」
從去年張家港首度拿下挑戰賽雙打冠軍，到今年連拿釜山、華國三太子盃，共計三座挑戰賽冠軍後，何承叡說：「去年張家港前我世界排名260多，拿到冠軍後，世界排名衝到世界第210多，雖然我對未來沒有預設目標，但希望世界排名可以穩定上升，這也是我現在比賽的動力。」何承叡也表示，晚上立刻要搭機出國備戰。
澳洲沃爾頓逆轉勝 奪生涯第3座挑戰賽單打冠軍
壓軸的單打冠軍大戰，世界第111、澳洲25歲球員沃爾頓(Adam Walton)在經過2小時38分的三盤大戰後，沃爾頓在第三盤搶七大戰後，才驚險的以2比1拿下勝利，讓他成為自2015年格羅斯(Sam Groth)之後，第二位在華國三太子盃封王的澳洲球員，沃爾頓說：「這真是一場耗費體力的比賽，但我一直努力維持專注，並且繼續保持住自己的節奏，過去我也曾輸過搶七的慘烈大戰，但很高興這次我是贏家。」
靠著在華國三太子盃的冠軍，沃爾頓下周世界排名將可以衝到世界第95的個人新高，同時還提前拿到今年溫網的單打會內參賽資格，他開心的說：「這是我很棒的一周，我是第一次到臺灣，臺灣人民非常友善，同時，也是我世界排名首度要踏進世界百大，我相信未來我還會來臺灣的！」
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