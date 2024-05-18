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老高臨時上傳新片！突宣布「3項重大公告」：工作負荷已達到極限

▲老高近日除了慶祝創立頻道6週年，還緊急公告3項頻道變動事項，宣布日後影片更新頻率不再是一週一次。（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）
▲老高近日除了慶祝創立頻道6週年，還緊急公告3項頻道變動事項，宣布日後影片更新頻率不再是一週一次。（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）

記者賴禹妡／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」時常講解各式新奇的主題，說書風格受到許多觀眾歡迎，目前頻道已經超過600萬人訂閱。不過，老高近日除了慶祝創立頻道6週年，還緊急公告3項頻道變動事項，宣布日後影片更新頻率不再是一週一次。

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老高昨（17）日在YouTube頻道臨時上傳重大公告影片，標題為「感謝大家長久以來的大力支持，緊急公告三個事情」。老高表示，在過去6年間，其實有許多觀眾來信詢問「如何運營YouTube頻道」，但他認為一般訂閱數高的頻道大多都是團隊或企業，像他這樣從頭到尾都自己經營的個人創作者確實比較少，認為自身經驗應該可以幫得上忙。

▲（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）
▲老高決定每個月多製作2支影片，主題是關於如何經營YouTube頻道的新系列影片，對於大家關心的收入、演算法、流量等問題都會盡量回答。（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）
因此老高宣布，以後每個月將會多製作2支影片，主題是關於如何經營YouTube頻道的新系列影片，對於大家關心的收入、演算法、流量等問題都會盡量回答。不過，考量到不是所有觀眾都對這個主題有興趣，若做成課程販售又太昂貴，因此老高決定將這系列影片設定為會員專享內容，觀眾隨時都可以選擇付費訂閱或退出。

老高也表示，由於現在越來越忙碌，又要製作新的內容，「已經達到工作負荷的極限」，因此迫不得已決定將公開影片的週更改成2週更新一次，但他也強調這只是暫時的，「如果有一天老高又有時間了，我還是會恢復週更的。」

▲（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）
▲老高覺得目前已經達到工作負荷的極限，因此迫不得已決定將公開影片的週更改成2週更新一次。（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）

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