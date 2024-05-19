悶殺女友！男憲兵傳「再等等」簡訊拖延　檢方訊後聲押進禁見

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18日上午，劉女原本與同住家人相約要出門，直到上午10時許，劉女及許男2人卻遲遲未出房間，加上之前有爭吵聲後，劉女姊姊還收到劉女的訊息「再等等」的拖延訊息，卻遲遲見不到人，劉女姊姊發現不對，衝進房門才發現妹妹死在床上，許男則衝出房間水果刀割腕最終被阻止，劉女姊姊立即打110報案求助，不過劉女緊急送醫搶救後仍宣告不治。
警方訊後將許男依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後，認為許男涉犯犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。
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