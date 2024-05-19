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悶殺女友！男憲兵傳「再等等」簡訊拖延　檢方訊後聲押進禁見

▲許姓現役軍人，在今天上午10時許在泰山區明志路二段某民宅，和劉姓女友發生爭吵，盛怒之下動手拿枕頭把女友悶死。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲許姓現役軍人，在今天上午10時許在泰山區明志路二段某民宅，和劉姓女友發生爭吵，盛怒之下動手拿枕頭把女友悶死。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者孫唯容/綜合報導

一名19歲許姓現役軍人，在今天上午10時許在泰山區明志路二段某民宅，和劉姓女友發生爭吵，盛怒之下動手拿枕頭把女友悶死，犯案後一度情緒激動要持水果刀自戕，後續遭親友救下送醫，而許男疑似在行兇後，用女友手機傳簡訊「再等等」，給原本要一起出門的女友姊姊，拖延將近1小時，直到女友姊姊驚覺有異，才發現劉女遭殺害。

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許男（19歲）與劉姓女友（19歲）兩人都是憲兵，分別為通知作業連及勤務支援連軍階的二等兵，兩人在服役時結識，後續進一步發展成戀愛關係；18日凌晨，劉女想分手，許男懷疑其另結新歡不願意，兩人為此吵了整晚，許男憤而徒手掐死劉女。

18日上午，劉女原本與同住家人相約要出門，直到上午10時許，劉女及許男2人卻遲遲未出房間，加上之前有爭吵聲後，劉女姊姊還收到劉女的訊息「再等等」的拖延訊息，卻遲遲見不到人，劉女姊姊發現不對，衝進房門才發現妹妹死在床上，許男則衝出房間水果刀割腕最終被阻止，劉女姊姊立即打110報案求助，不過劉女緊急送醫搶救後仍宣告不治。

警方訊後將許男依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後，認為許男涉犯犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

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