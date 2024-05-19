AI潮助攻！輝達掌握2大優勢「3兆美元市值」 有望成最有價值美企
全球自去年開始掀起人工智慧（AI）熱潮，也帶動相關產業蓬勃發展，其中輝達（NVIDIA）更在9個月內，市值從1兆美元增至2兆美元，而輝達也即將在22日公布上季財報，能否再度釋出大利多引爆新一波AI概念股漲勢，也使得投資人相當期待。有外媒分析指出，儘管輝達市值要達到3兆美元的門檻艱難許多，但基於潛在市場規模與訂價實力，仍有望成為美國最有價值的個股。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《金融時報》報導，輝達只花了9個月不到的時間，市值就從1兆美元倍增至2兆美元，儘管速度之快無與倫比，但從2兆美元攀抵3兆美元的路難度更高。部分投資人指出，AI熱潮已把許多概念股的估值推上不理性價位。然而輝達目前的預期本益比約為35倍，相較2022年初的50倍大幅降下來，其估值不算高得離譜，基於潛在市場規模與穩穩掌握的訂價權，輝達有望成為美國最有價值的個股。
報導指出，輝達掌握了對手難以匹敵的兩大優勢：搶得市場先機，以及封閉的生態系。
輝達自製的圖形處理器（GPU）證明能勝任大規模運算，成為發展生成式AI應用的利器。儘管對手急起直追，仍因欠缺組裝先進高效能晶片所需的半導體廠，使發展受到阻礙，相關建設須耗費多年，並投入數百億美元才能建成。
另外，輝達也透過CUDA平台，提供客戶一站購足的全面服務。CUDA是個軟體層，用來優化輝達的晶片，並允許客戶運用CUDA程式碼打造應用程式讓輝達晶片執行。
這些優勢有助於輝達主宰AI晶片市場，以及掌握訂價權。輝達在兩年內毛利從65%上升至近73%，相較之下，輝達與超微分別為41%與50%。輝達也牢牢掌握著以上優勢，隨著生成式AI焦點轉向，外界看好輝達可望持續領先競爭對手。