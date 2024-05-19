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《法之帝國》安在旭出軌女學生！小三登門嗆聲　金宣兒認婚姻危機

▲《法之帝國》安在旭（右）出軌女學生，小三還當正宮金宣兒（左）的面嗆聲，婚姻岌岌可危。（圖／東森提供）
▲《法之帝國》安在旭（右）出軌女學生，小三還當正宮金宣兒（左）的面嗆聲，婚姻岌岌可危。（圖／東森提供）

記者薛羽彤／綜合報導

由金宣兒、安在旭主演的律政韓劇《The Empire：法之帝國》故事描述一群韓國法律界貴族，在法律的框架下貪婪無度，隨著不為人知的祕密曝光，將掀起一連串的的醜聞風暴。劇中還有安在旭小三登門嗆金宣兒的戲碼，火爆場面令人期待。

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「收視女王」金宣兒近年多演出題材較黑暗的作品，繼《秘密精品店》後時隔三年回歸電視圈，在《The Empire：法之帝國》飾演出身高階法律世家的明星檢察官「韓惠律」，以剛正不阿的鐵腕展現其壓倒性氣勢，優雅大方的外貌與堅定眼神讓她成為媒體寵兒。首次挑戰律政題材與檢察官角色，金宣兒笑說：「好像是我演過的角色中最華麗的人物，圍繞她的一切都是完美而帥氣的，是我從影26年來最特別的角色，感覺會成為另一種冒險和挑戰。」

▲金宣兒飾演明星檢察官「韓惠律」，以鐵腕手段展現壓倒性氣勢。（圖／東森提供）
▲金宣兒飾演明星檢察官「韓惠律」，以鐵腕手段展現壓倒性氣勢。（圖／東森提供）
製作團隊大讚金宣兒與角色設定近乎百分百相似，儘管受豪門背景束縛，卻有想追求自我夢想的一面，她表示：「劇本很吸引人，而韓惠律背後的祕密將逐步揭開，到最後都不能放鬆的劇情發展，對我來說充滿刺激。」金宣兒透露自己下了不少苦功，最大挑戰就是得講出法律專有名詞：「這些詞彙對我來說很陌生，怎樣讀也不順口，只能反覆背誦」，更自嘲「學生時期也沒這麼用功。」

▲安在旭（右）劇中與學生朱世彬發展地下情，任對方予取予求。（圖／東森提供）
▲安在旭（右）劇中與學生朱世彬發展地下情，任對方予取予求。（圖／東森提供）
▲安在旭飾演法學院教授「羅根宇」，揭法界黑暗面卻捲入權貴鬥爭。（圖／東森提供）
▲安在旭飾演法學院教授「羅根宇」，揭法界黑暗面卻捲入權貴鬥爭。（圖／東森提供）
「韓流始祖」安在旭繼《Mouse 窺探》後回歸戲劇圈，在劇中他飾演的「羅根宇」來自社會底層，孤苦無依的他一路苦讀成為法學院教授，是打破階級翻身的最佳典範，更有望成為首位以學者之姿參加總統大選的人。劇中安在旭與金宣兒是一對表面曬恩愛、實則關係岌岌可危的夫妻，他與學生「洪蘭希」（朱世彬 飾）發展地下情，未料老婆早就知情，朱世彬更登門向金宣兒嗆聲，正宮與小三的對決甚是精彩。

安在旭自1994年出道後星途大開，更演而優則唱，但他在2008年曾陷人生低谷，一度因主演的作品收視不佳而陷入低潮，開始質疑自己的演技和作品再無突破，終日苦惱以淚洗面，甚至患上嚴重的憂鬱症，幸好最終成功走出人生低潮，重回演藝圈打拼。2015年安在旭與舞台劇演員崔賢珠結婚並育有一雙兒女，重視家庭生活的他婚後減少工作，不時在社交平台曬出與家人的幸福合照，瞬間從「國民男神」蛻變「曬娃狂魔。」

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