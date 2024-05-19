10藍白委登太平島　矢板明夫：恐遭解讀將台灣推至美對立面

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矢板明夫指出，太平島是一個在主權上有所爭議的島嶼。台灣、中國、菲律賓和越南，都主張對該島擁有主權。但在現實上，台灣對太平島擁有實質的統治權。「這對於在國際社會處處受到打壓的台灣來說，是一件非常不容易的事情。更可貴的是，其他國家雖然口頭上不承認，但都默認了台灣對太平島的實質統治，並沒有做出挑戰這件事的明顯舉動。」他認為，台灣這個時候應該做的是「悶聲發大財」，「因為台灣對該島控制的時間越久、對台灣就越有利；而不是沒事跑過去宣示主權、刺激別國的國民感情。」
矢板明夫也以台日雙方有領土爭議的釣魚台（日本稱尖閣諸島）為例，指出「現在是日本實際上管理的。如果日本有一群在野黨的國會議員，沒事跑上去宣示主權，那台灣民眾心裡一定不高興。造成台日關係的惡化。大家都會覺得，這群日本的在野黨議員一定是居心叵測、刻意破壞日本的外交環境。」
最後，矢板明夫強調，近期中國與菲律賓在南海頻繁發生衝突，雙方船艦不僅在海上對峙，中國海警船更對菲律賓民船發動水砲攻擊。緊張態勢迅速升高之際，美國已表態加強與菲律賓在南海的安全合作，一起對抗中國。「在野黨議員刻意選在此一敏感時間點，前往太平島『宣示主權』。很容易被外部解讀為『呼應中國對南海的相關主張』，故意把台灣推到美國的對立面。」