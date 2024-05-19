澳洲婦人攜毒入台！查獲海洛因古柯鹼遭訴　網路出現聲援請願連署

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桃園地方法院表示，黛比落網後遭羈押，她否認犯案，供稱以為裡面是衣服，直到法院3月間審理時才坦承犯案，並供出是受前夫指使，同時聲請傳訊前夫到庭證述，但法官認為被告仍有與前夫勾串的可能，且女兒與前夫也有聯絡，所以禁止通信避免串供。
法院指出，黛比日前聲請停止羈押，但她原本僅計劃在台灣短暫停留，足見有逃亡之虞，加上黛比供稱的共犯前夫尚未到案有串證之虞。她雖指稱已數月無法與家人聯繫又不通中文、且對台灣食物無法適應，值得同情，但這些並非為是否羈押所審酌考量的因素，因此駁回聲請。
案發後，在網路有人發起聲援請願連署行動，請願書陳述，黛比被關押在台灣，她被指控涉犯有未犯下的罪行，還指稱黛比有純潔善良的心，身為5個孩子母親的黛比可能面臨死刑或終身監禁，由於她不被允許與家人聯絡，因此呼籲民眾簽署聲援請願書，這份聲援請願書最後將提交法院。
根據這項連署行動網路資料顯示，截至5月18日下午1時許，已有2800多人簽署。（編輯：戴光育）
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