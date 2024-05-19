Jamal Murray肘傷更新！金塊主場絕境搶七　主帥盼其保持「飢渴」

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相比去年金塊奪冠賽季，Murray今年季後賽的表現乏善可陳，首輪對湖人的2次絕殺讓人忽略他效率不佳的事實，本輪前6戰他場均只有15.7分4.3籃板4.7助攻，投籃命中率38.2%，三分命中率33.3%，發揮糟糕。
在金塊G6慘敗的比賽中，Murray出賽32分鐘，18投僅4中，三分球7投2中，只進帳10分，另有2籃板5助攻，正負值-32全場最低。該場比賽他肘部撞到灰狼隊中鋒Rudy Gobert受傷，影響投籃節奏。
根據ESPN記者Ohm Youngmisuk報導，Murray練球完之後留了下來，又進了幾記三分球才走。Malone表示前者的手肘情況看起來很好，並參加了球隊完整的訓練。
Malone盼Murray保持飢渴感 享受搶七
Malone指出Murray現在看起來「很餓」，並開玩笑地說道：「他就像是已經2天沒吃飯那樣，希望他這種狀態能延續到明天，希望他到明天下午6點才吃東西。」
搶七大戰什麼樣的情況都有可能發生，衛冕軍面臨這兩季以來最嚴峻的考驗，Malone說：「我給球隊傳達的訊息很簡單，G7非常棒，要享受這場比賽。我、Jamal和Nikola Jokic在過去6年的季後賽之旅中，打了4次搶七（戰績3勝1負），這就是為什麼你如此努力地獲得主場優勢，要在NBA最好的球迷面前打球。」Malone補充說，搶七戰每回合都很重要，所以球隊不能犯錯。
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